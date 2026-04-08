¿Alberto ‘el Patrón’ arrastró a su esposa del cabello? Revelan los detalles del ataque: ¿Qué pasó?

La reciente detención de Alberto ‘el Patrón’, uno de los luchadores mexicanos más conocidos a nivel internacional, ha generado indignación, molestia y enojo de fans y usuarios en redes. Su esposa, Mary Carmen Rodríguez, lo denunció tras un episodio de violencia doméstica. Ahora, salen estremecedores detalles a la luz y revelan... ¿la quiso desvivir?

Tras su reciente pelea en el Ring Royale Alberto ‘el Patrón’ es detenido en San Luis Potosí por violencia de género / La Saga, Redes sociales

¿Cuándo fue detenido el luchador mexicano Alberto ‘el Patrón’?

De acuerdo con los primeros reportes que fueron difundidos por La saga, la aprehensión de ‘el Patrón’ habría ocurrido tras una denuncia por presunta violencia familiar el pasado 6 de abril.

Según la información, su esposa habría sido quien contactó al número de emergencias para alertar sobre una supuesta agresión física cometida por el luchador. Luego de recibir el aviso, elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí acudieron al sitio, donde finalmente se llevó a cabo la detención.

Este hecho se suma a otros antecedentes que han rodeado al deportista, cuyo nombre ya ha estado relacionado con acusaciones similares. En 2020 fue arrestado en San Antonio, Texas, tras ser señalado por una presunta agresión sexual, mientras que en 2017 su entonces pareja, la luchadora ‘Paige’ de la WWE, también lo acusó de ejercer violencia en su contra.

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Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

¿Qué detalles revelaron sobre la agresión que sufrió la esposa de Alberto ‘el Patrón’?

De acuerdo con reportes difundidos por el periodista y youtuber Gabriel Cuevas, la agresión de Alberto ‘el Patrón’ no sería un hecho aislado, sino el punto culminante de una serie de conductas violentas que se habrían prolongado durante meses.

Según Cuevas, el luchador presuntamente le habría roto la nariz a su esposa, esto a través de una vecina que le relató lo ocurrido durante los últimos meses:

Venía presentando Alberto unos cambios de carácter bastante fuertes, porque cómo es posible que el hombre que me prometió que me cuidaría me está celando incluso de las mismas amigas. (...) Hace dos meses le aventó la bicicleta (Mary Carmen practica ciclismo). Alberto le avienta la bicicleta a Mary Carmen y es la primera agresión física que a ella le preocupa. Gabo Cuevas

Según el propio Cuevas, los vecinos estaban al tanto de estas presuntas agresiones, pero preferían no interferir ya que estaban amenazados por el luchador: “ Los vecinos tenían miedo de irle a tocarle la puerta cuando esto pasaba, porque él los amenazaba ”, añadió Gabo.

Por si fuera poco, Gabo también comentó que los testimonios recabados señalan que Mary Carmen fue arrastrada de manera violenta:

Cuentan que la arrastró por las escaleras, del cabello, porque ella ya iba a bajar con su bicicleta. (...) En ese forcejeo él le empieza a pegar en el rostro, ella se mete al baño, toma el celular, marca al 911. Gabo Cuevas

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¿Quiénes han sido las exparejas de Alberto ‘el Patrón’?

Alberto ‘el Patrón’ ha sido una figura polémica a lo largo de los años. Lejos de su carrera en la lucha libre, también ha protagonizado momentos que han quedado en la memoria del público.

No es la primera vez que es señalado de presunta violencia doméstica, pues varias de sus exparejas terminaron su relación con él por una circunstancia similar:



Ángela Velkei estuvo casada con el luchador entre 2011 y 2016

Por su parte, Saraya-Jade Bevis, conocida en el ámbito de la lucha libre como ‘Paige’, también sostuvo una relación con Alberto, la cual concluyó en medio de diversas acusaciones relacionadas con violencia doméstica .

. Reyna Quintero mantuvo un romance con el exluchador y en 2020 presentó una denuncia en su contra ante un tribunal por presunta agresión sexual y secuestro agravado; sin embargo, posteriormente desistió de los cargos.

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