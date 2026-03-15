Alberto del Río pierde el control en Ring Royale 2026: pelea termina en caos tras bronca con Chuy Almada

El combate entre el luchador Alberto del Río, conocido como “el Patrón”, y el influencer Chuy Almada terminó envuelto en polémica durante el evento Ring Royale 2026. Lo que estaba anunciado como uno de los enfrentamientos más llamativos de la cartelera terminó abruptamente luego de un altercado que obligó a detener la pelea y declarar un ganador por descalificación.

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Alberto del rio / facebook

¿Por qué descalificaron a Alberto del Río en Ring Royale 2026?

El enfrentamiento comenzó con intensidad desde el primer round. Durante los primeros minutos del combate, Chuy Almada lanzó varias combinaciones que impactaron a su rival, mientras Alberto del Río intentaba responder sin encontrar ritmo claro dentro del ring.

Testigos del evento señalaron que Almada conectó golpes con precisión durante ese primer asalto, lo que provocó que el luchador retrocediera hacia su esquina en varios momentos. En medio de la acción, el también exluchador de la WWE perdió su protector bucal dentro del cuadrilátero, lo que evidenció la intensidad del intercambio.

La situación se complicó cuando comenzó el segundo round. De acuerdo con reportes del evento, Alberto del Río dio la espalda momentáneamente a la pelea, lo que llevó al réferi a intervenir y detener el combate. Fue en ese instante cuando integrantes de las esquinas de ambos peleadores ingresaron al ring.

La irrupción de los equipos técnicos derivó en un altercado que provocó la suspensión inmediata del combate. Ante la imposibilidad de continuar en condiciones reglamentarias, la organización decidió descalificar al luchador y declarar ganador a Chuy Almada.

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¿Qué pasó durante la pelea campal en el cuadrilátero del Ring Royal 2026?

Tras la interrupción del combate de Alberto ‘el Patrón’ y Chuy Almada, el ambiente dentro del cuadrilátero se volvió tenso. Integrantes de las esquinas comenzaron a intercambiar empujones y golpes, generando una pelea campal que obligó a detener por completo la actividad en el ring.

Durante ese momento de confusión, Alberto del Río se retiró la careta protectora y también se quitó los guantes con la intención de continuar el enfrentamiento. Esa acción generó mayor preocupación entre los organizadores del evento y el equipo de seguridad presente en el recinto.

El incidente prolongó el caos por varios minutos mientras personal del evento intentaba controlar la situación. La pelea ya no pudo reanudarse y la decisión final fue suspender definitivamente el combate.

Ante este escenario, la victoria fue otorgada a Chuy Almada por descalificación de su rival, ya que el enfrentamiento no pudo continuar bajo las reglas del evento.

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Chuy Almada ganador / Captura de pantalla

¿Qué papel tuvo Mariana “la Barby” Juárez tras el incidente del Patrón en el Ring Royale?

Después de que se detuviera el combate, la boxeadora mexicana Mariana Juárez subió al cuadrilátero para intervenir en medio del altercado.

De acuerdo con reportes del evento, la pugilista se acercó a Alberto del Río para hablar con él y pedirle que se calmara tras lo ocurrido. Durante el diálogo, le recordó su trayectoria dentro del deporte profesional y la importancia de mantener la calma ante la situación.

La presencia de Juárez fue parte de los intentos por estabilizar el ambiente dentro del ring luego del altercado entre las esquinas. Mientras tanto, personal del evento continuaba trabajando para restablecer el orden en la arena.

Finalmente, los organizadores confirmaron que el combate quedaba oficialmente cancelado tras el primer round y que la victoria sería registrada a favor de Chuy Almada por descalificación de su rival.

El enfrentamiento formaba parte de una cartelera que combinaba espectáculos deportivos y combates entre figuras del entretenimiento y del deporte. Sin embargo, el cierre del combate entre Alberto del Río y Chuy Almada quedó marcado por el altercado ocurrido en el cuadrilátero.

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