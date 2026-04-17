Alberto ‘N’, el Patrón’, reaparece luego de denuncia por violencia familiar, ¿se arrepiente?: “El mejor de todos”

Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, reapareció de forma pública tras la denuncia por violencia familiar que interpuso su esposa Mary Carmen Rodríguez, ¿qué dijo el luchador? Te contamos todos los detalles.

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Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, estuvo en prisión por seis días. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué pasó entre Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, y su esposa Mary Carmen Rodríguez?

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) Alberto N, ‘el Patrón’ fue detenido el lunes 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, luego de que su esposa llamó al número de emergencias 911.

Mientras que la denunciante habría testificado que el luchador la agredió de forma física y verbal tras una intensa discusión por celos y cuando las autoridades locales llegaron al lugar de los hechos, constataron que la mujer tenía golpes en el rostro y cuerpo, posteriormente detuvieron al luchador.

Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales y se abrió una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Además, ya fue liberado, sin embargo, tendría que darle una compensación económica a Rodríguez, que, como te contamos en TVNotas, pediría la casa en la que viven.

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Mary Carmen Rodríguez denunció a su esposo Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, por violencia familiar. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Alberto ‘N’, ‘el Patrón’?

Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, regresó a redes sociales, pero no desde su cuenta personal, sino desde la de Producciones Hernández Monterrey, donde habló sobre su próxima presentación en Nuevo León, donde también estarán presentes luchadores como Cibernético, Pimpinela Escarlata y Dr. Wagner Jr.,

“Amigos, ¿cómo están? Soy Alberto, ‘el Patrón’, solamente para informarles que tenemos una cita este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León, con grandes estrellas de la baraja luchística nacional e internacional, sobre todo la presencia y excelencia del más grande de todos tiempos: Alberto. Monterrey, Nuevo León: 1 de mayo”, dijo el luchador en el video que se difundió en redes sociales, donde los internautas criticaron que se presente con comentarios como:



"¿Va a luchar contra las esposas de los luchadores o con ellos? Pregunta seria”.

“Live desde el bote”.

“Que no vayan mujeres... Sobre aviso no hay engaño”.

“Ya llegó el golpeador de mujeres”.

“Pelea con tu demanda”.

Además, el luchador no dio detalles sobre el caso que enfrenta por violencia familiar, se limitó solamente a hablar de su vida profesional.

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Qué dijo Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, tras reaparecer luego de denuncia por violencia familiar. / Redes sociales

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez, esposa de Alberto ‘N’, ‘el Patrón’?

Mary Carmen Rodríguez Lucero es una ciclista de alto rendimiento originaria de San Luis Potosí, de 41 años de edad, conocida también por ser la esposa de Alberto ‘N’, ‘el Patrón'. Además de su trayectoria en el deporte, es madre de dos hijos, con quienes comparte parte de su vida cotidiana fuera del ámbito competitivo.

A través de sus redes sociales, muestra momentos en familia y aspectos de sus rutinas de ejercicio, así como actividades relacionadas con su disciplina. En ese mismo espacio, también expresó su apoyo a su esposo durante su participación en La granja VIP 2025, donde siguió de cerca su desempeño dentro del reality show.

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