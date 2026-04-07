Bailarina de Peso Pluma es detenida por venta de sustancias y se hace viral: ¿en pleno concierto? VIDEO

La mañana de este martes 7 de abril se informó la detención de Salma “N”, bailarina de Peso Pluma, quien fue asegurada durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el cual, tenía como fin destapar una presunta red de narcomenudeo que utilizaba aplicaciones de entrega a domicilio como fachada. ¿Qué pasó exactamente?

Peso Pluma tendría problemas de salud mental por las sustancias, afirman / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue detenida una bailarina de Peso Pluma?

La información revelada por el periodista Carlos Jiménez mediante su cuenta de X, señalaba que Salma “N”, una joven bailarina de Peso Pluma de apenas 25 años, fue detenida durante un operativo llevado a cabo el 2 de abril.

Las autoridades capitalinas desplegaron acciones coordinadas en las colonias Roma Norte y Del Valle, en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Las diligencias derivaron en la detención de varias personas señaladas por su probable participación en una red dedicada al tráfico de sustancias, mismas que eran repartidas en motocicletas similares a las de plataformas de entregas.

El propio C4 Jiménez mostró un vídeo en el que Salma se encuentra en uno de los espectáculos del cantante mexicano, formando parte del show que se despliega durante sus conciertos.

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Bailarina de Peso Pluma es detenida / Redes sociales

¿Bailarina de Peso Pluma irá a la cárcel tras ser detenida?

Tras anunciarse la detención de Salma “N”, internautas comenzaron a preguntarse el posible futuro de la bailarina, pues podría pasar tiempo en prisión en caso de encontrarse culpable de un delito de este estilo.

Según información de Carlos “C4” Jiménez, la joven se encuentra actualmente recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, lugar que podría convertirse en su hogar durante los próximos años.

Aunque las autoridades no han confirmado vínculos directos con figuras del entretenimiento, usuarios aseguran que no solo puede estar ligada a Peso Pluma, si no también a otros grandes exponentes de la música.

Las conexiones y posibles teorías son meramente especulaciones en redes sociales.

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EN IG / EN C4

DE BAILAR con PESO PLUMA… a SANTA MARTHA

Salma Chávez

25 años

Bailarina

Es una d las detenidas en la casa d @RomaCondesa donde almacenaban mota y distribuían por @UberEats y @DiDi_Mexico

-Así se lucia en redes bailando con PP.

-Así acabó detenida por @PDI_FGJCDMX pic.twitter.com/jkarELbvsq — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 7, 2026

¿Qué dijo Peso Pluma sobre la detención de su bailarina?

Al momento Peso Pluma no ha hablado sobre la detención de Salma “N”, ya que, según comentarios de redes sociales, el vídeo en el que ambos comparten escenario no es recientes.

Aunque no se espera que el intérprete hable sobre el tema, varios comentarios en redes sociales dicen que el vínculo entre ambos tiene sentido, ya que sus canciones pueden relacionarse a los “narcocorridos”:



“Todo relacionado a ese tipo de música”,

“Lástima, bailaba muy bien” y,

“Sorprendidos deben estar todos (sarcasmo)”.

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