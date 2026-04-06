Tunden a Pepe Aguilar tras presentación con Peso Pluma, ¡recuerdan sus comentarios vs los corridos tumbados!

El nombre de Peso Pluma vuelve a ponerse en el centro de la conversación tras haber tenido como invitado especial al cantante de regional mexicano Pepe Aguilar, en su concierto de San Antonio Texas, en Estados Unidos. Aunque el encuentro entre los dos artistas prometía ser un reconocimiento entre ambas generaciones, videos difundidos en redes sociales mostraron lo contrario. ¡Revivieron las polémicas declaraciones del integrante de la dinastía Aguilar en contra de los corridos tumbados!

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Pepe Aguilar subió al escenario con Peso Pluma y terminó en abucheos. / Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar fue abucheado en el concierto de Peso Pluma?

Durante el reciente concierto de Peso Pluma, cantante de corridos tumbados causó total controversia el invitado especial. Se trató de Pepe Aguilar, quien ha sido objeto de críticas por las polémicas que ha protagonizado su hija, Ángela Aguilar.

Peso Pluma “Para mí es un honor, yo lo admiro muchísmo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posiblidad y tengo el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”

Durante su participación en el escenario, Pepe Aguilar interpreto icónicos temas como El rey y Por mujeres como tú, aunque una parte de la asistencia coreó las canciones, en diversos videos se pudo notar la presencia de abucheos que, en redes sociales, algunos usuarios han asociado a declaraciones anteriores del cantante donde expresaría fuertes criticas al genero en el que incursiona el cantante Peso Pluma.

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Así fue la presentación de Pepe Aguilar con Peso Pluma / Redes sociales / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados?

En el pasado, la postura de Pepe Aguilar con respecto a las distintas corrientes del género del regional mexicano han sido tema de conversación entre usuarios en redes sociales. En una entrevista en 2020 con el Escorpión al volante, Aguilar cuestionó la calidad de los corridos tumbados con la siguiente frase:

“Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinche, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar” Pepe Aguilar

Estas declaraciones resurgieron tras su participación en el concierto de Doble P, lo que, de acuerdo con la conversación en redes sociales, habría influido en la reacción de los asistentes del concierto. Pese a ello, durante el concierto en Texas, Pepe decidió agradecer la invitación de Peso Pluma y se tomó un tiempo para agradecer a la nueva generación:

“Es un tremendo orgullo que Peso Pluma me haya invitado, es la nueva generación de la música mexicana”. Pepe Aguilar

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¿Qué otras polémicas han surgido durante la actual gira de Peso Pluma?

La reciente gira de Peso Pluma y la participación de Pepe Aguilar también se da dentro del contexto donde el cantante de corridos tumbados ha estado en el centro de la conversación pública por su comportamiento en el escenario y su vida privada. Hace unos días, en TVNotas te contamos que un miembro del staff del cantante nos habló de su estado de salud.

De acuerdo con la fuente citada por TVNotas, el desempeño de Peso Pluma ha llamado la atención por sus movimientos y la actitud que ha tenido dentro durante su tour.

“Sigue teniéndolos (los ataques de ansiedad), ha recurrido a terapias psicológicas, pero esto es al parecer por efecto del cristal y alcohol que consume sin medida… “ Fuente citada por TVNotas

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