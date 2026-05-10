Peso Pluma “le dio cuerda al muñeco”, el cantante desata polémica por agarrarse de más durante show en Chicago

Entre luces, corridos tumbados y una noche que prometía puro hitazo, Peso Pluma terminó robándose el show, pero no precisamente por su voz. Un movimiento bastante “atrevido” en plena tarima hizo que el cantante encendiera redes, provocando carcajadas, memes y hasta comentarios incómodos.

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Peso Pluma / Redes sociales

¿Qué hizo Peso Pluma en Chicago que lo volvió tendencia otra vez?

Peso Pluma protagonizó momentos sacados de una caricatura. Resulta que durante su concierto en el United Center de Chicago, como parte de su exitoso gira Dinastía Tour, Peso Pluma andaba en modo full energía: cantando, bailando y entregándolo todo.

Pero de pronto, el novio de Kenia Os se dejó llevar de más y, como si nada, lanzó un movimiento bastante atrevido directo a la entrepierna. Tal cual: tomó la parte frontal de su pantalón y la hizo girar en círculos, desatando de inmediato gritos, risas y caras de “¿sí vimos lo mismo?”, entre el público.

Los videos del gesto de Peso Pluma en concierto en Chicago no tardaron ni cinco minutos en empezar a circular, ¡el internet hizo lo suyo!

Así fue el momento viral:

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¿Cómo fue el concierto de Peso Pluma en el United Center de Chicago?

Más allá del momento viral, el concierto de Peso Pluma en el United Center fue un éxito en términos de convocatoria. El evento formó parte de su gira Dinastía by Peso Pluma & Friends, que incluyó tres fechas consecutivas los días 7, 8 y 9 de mayo de 2026.

El recinto lució a reventar, dejando claro el alcance internacional que ha logrado el cantante mexicano. Con éxitos como “Ella Baila Sola” y “Lady Gaga”, Peso Pluma mantuvo al público prendido de principio a fin, sin bajar la intensidad ni un segundo. El show no solo fue música, también incluyó sorpresas como la aparición especial de Gloria Trevi, que elevó aún más la emoción de la noche.

La cantante subió al escenario como invitada sorpresa para interpretar junto a Peso Pluma el tema “Dr. Psiquiatra”, lo que provocó la euforia del público. La colaboración fue bien recibida por fans de distintas generaciones, quienes celebraron la energía y química entre ambos artistas.

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