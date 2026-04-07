¿Alfredo Adame siempre tuvo la razón? Así fue la reacción del conductor a la detención de Alberto ‘el Patrón’

La reciente detención del exluchador Alberto del Río volvió a colocarlo en el centro de atención tras una denuncia por presunta agresión contra su esposa en San Luis Potosí generó reacciones inmediatas en redes sociales, entre ellas la del polémico conductor Alfredo Adame, con quien participó junto al Patrón’ en La granja VIP ¿Se burló Adame de ‘el Patrón’? Aquí te contamos los detalles.

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Alfredo Adame / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Alberto del Río?

De acuerdo con reportes preliminares difundidos principalmente por La saga, la detención de Alberto del Río habría ocurrido tras una denuncia por presunta violencia familiar. Según la información, su esposa fue la que habría realizado una llamada al sistema de emergencias C5 para alertar sobre la presunta agresión física por parte del exluchador.

Tras la alerta, elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí acudieron al llamado de emergencia, lo que derivó en la detención del luchador Alberto ‘el Patrón’. Hasta ahora, no se han confirmado detalles oficiales sobre su situación legal, ni si el implicado enfrentará cargos formales.

Recordemos que este caso se suma a los antecedentes en los que el nombre del luchador ha estado relacionado con señalamientos similares. En 2020, fue arrestado en San Antonio, Texas, tras acusaciones de agresión sexual, y en 2017 también fue señalado por su expareja, la luchadora Peige de la WWE por violencia de género.

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Alberto del Río / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame tras la detención de Alberto del Río con quién participó en La granja VIP?

Luego de que se diera a conocer la noticia sobre la detención de Alberto del Río, el conductor Alfredo Adame reaccionó en redes sociales con un breve, pero contundente mensaje. En su publicación, Adame recordó el altercado que vivió con el luchador dentro de La granja VIP y aseguró que los hechos actuales respaldarían lo que habría dicho en ese momento.

“Amigos... ¿se acuerdan cuando en La granja le dije sus verdades a este tipo? Pues yo tenía razón, una vez más. !Saludos!” Alfredo Adame

La declaración del también actor se viralizó rápidamente, ya que se retoma el conflicto televisivo que ya había generado tensión entre ambas figuras del entretenimiento. Hasta el momento, ni Alberto del Río ni su equipo han respondido a la publicación de Adame.

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Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto el Patrón / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Alberto del Río en La granja VIP?

El conflicto entre Alfredo Adame y Alberto del Río se remonta desde su participación en La granja VIP, donde ambos coincidieron. Durante las primeras semanas, la convivencia entre los dos personajes se mantuvo estable, sin embargo, con el paso de las semanas, la situación cambió durante una dinámica en la que los concursantes debían hacer tortillas.

El problema explotó luego de que Adame arremetió contra Manola Diez, por tirar un recipiente con masa. En ese momento, ‘el Patrón’ se acercó e intervino para defender a su compañera y aseguró que la responsabilidad había sido directamente del conductor.

“Que no culpes a Manola, sé hombrecito y acepta tu error” Alberto del Río

En reacción Alfredo Adame respondió negando la acusación y la confrontación con ‘el Patrón’ escalo hasta llegar a los insultos. En medio del intercambio, el conductor lanzó una acusación directa para el luchador:

“Le pegaste a una mujer de 1.60 de estatura, ca…, y te llevaron a la corte, ¡Y andabas purgando bote años, cab…, en el bote!”. Alfredo Adame

Por su parte, Alberto del Río evitó profundizar en ese tema y respondió:

“Nada más hablas de algo que no puedes respaldar, ¡pin… viejo guango!”. Alberto del Río

La tensión aumentó hasta el punto en que ambos comenzaron a lanzarse amenazas físicas. Adame aseguró que podía derribarlo en “30 segundos”, mientras que el luchador respondió que no sabía con quién estaba tratando.

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