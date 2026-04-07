La esposa del ‘Patrón’ habría pedido ayuda un mes antes de denunciar la agresión física: ¡Esto se sabe!

La reciente detención de Alberto del Río, conocido como ‘el Patrón’, ha vuelto a colocarlo en el centro de la polémica, luego de que su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, lo denunciara por presunta violencia intrafamiliar en San Luis Potosí. Nuevos detalles han salido a la luz, y aseguran que su mujer habría pedido ayuda desde hace un mes al notar este tipo de conductas agresivas. ¿Qué pasó exactamente?

Tras su reciente pelea en el Ring Royale Alberto ‘el Patrón’ es detenido en San Luis Potosí por violencia de género / La Saga, Redes sociales

¿Cuándo y por qué fue detenido Alberto del Río ‘el Patrón’?

Según versiones iniciales difundidas por La saga, la detención del ‘Patrón’ se habría producido a raíz de una denuncia por violencia intrafamiliar.

Los reportes indican que habría sido su esposa quien realizó una llamada al sistema de emergencias para reportar una supuesta agresión física por parte del exluchador.

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí se trasladaron al lugar, lo que culminó con la detención del ‘Patrón’. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre su situación jurídica ni han confirmado si enfrentará cargos formales.

Cabe señalar que este episodio se suma a antecedentes en los que el nombre del luchador ha estado vinculado a acusaciones similares. En 2020 fue detenido en San Antonio, Texas, tras ser señalado por presunta agresión sexual, y en 2017 su expareja, la luchadora Paige de la WWE, también lo acusó de violencia de género.

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Alberto del Río / La saga

¿La esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ denunció agresiones desde hace un mes?

Recientemente una comunicadora compartió que recibió un mensaje de WhatsApp por parte de Mary Carmen Rodríguez, esposa del ‘Patrón’, el pasado 5 de marzo. En ese primer contacto, la mujer se presentó como pareja de Alberto del Río, aunque sin detallar el motivo de su acercamiento.

En un segundo mensaje, la mujer se disculpó por haber iniciado la conversación, argumentando que había sido un impulso tras atravesar una situación con su esposo. También dejó claro que prefería no profundizar en el tema ni “hacer más grandes las cosas”.

Con el paso del tiempo y tras la denuncia formal, se ha considerado que ese primer intercambio o intento de denuncia pudo ser un indicio de la violencia reciente.

Al momento la esposa del ‘Patrón’ no ha hecho alguna declaración o señalamiento sobre la polémica que ahora envuelve al luchador.

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¿Quiénes han sido las parejas de Alberto del Río ‘el Patrón’ y por qué han terminado?

Alberto del Río ‘el Patrón’ ha tenido una gran trayectoria dentro de la lucha libre, deporte en el que ha logrado trascender tanto en México como en los Estados Unidos.

Lejos del ring, su vida ha sido manchada por varias polémicas, pues no es la primera vez que es señalado por violencia. En La granja VIP hubo un momento en el que, mediante una acalorada discusión, Alfredo Adame tachaba al luchador de “violento y agresivo”.

En cuanto a sus relaciones sentimentales, varias terminaron por tales razones:



Ángela Velkei fue esposa del luchador

Saraya-Jade Bevis, mejor conocida como ‘Paige’ en la lucha libre, fue pareja de Alberto Río , pero terminaron por diversos señalamientos de violencia doméstica.

, pero terminaron por diversos señalamientos de violencia doméstica. Reyna Quintero mantuvo un vínculo sentimental con Del Río y en 2020 lo denunció ante un tribunal por cargos de agresión sexual y uno por secuestro agravado, para posteriormente retirar los cargos.

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