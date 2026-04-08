¿Alberto N ‘el Patrón’ sale de prisión? Filtran detalles de la audiencia inicial por presunta violencia a su esposa

Con el paso de los días, surgen más detalles sobre la situación legal de Alberto ‘N’, mejor conocido como ‘el Patrón’, quien fue detenido a principios de semana por presuntamente haber violentado a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. Ahora, salen a la luz detalles de su audiencia inicial y lo que estaría pasando tras bambalinas. ¿El exparticipante de ‘La granja VIP’ queda en libertad? Esto es todo lo que se sabe.

El Patrón / Redes sociales

Te podría interesar: Linet Puente explota por críticas tras apoyar al ‘Patrón’ en La granja VIP: “Vayan a tratarse”

¿Por qué Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, habría golpeado a su esposa?

El comunicado compartido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí menciona que la detención de Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, ocurrió el pasado 6 de abril, después de que su esposa pidiera auxilio al 911.

Según lo reportado, la denunciante dijo que el luchador la agredió de forma física y verbal tras una fuerte discusión. Las autoridades acudieron al fraccionamiento Lomas del Tecnológico, ubicado en la capital potosina.

La policía descubrió a Alberto en pleno acto, por lo que fue detenido y trasladado a la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Se mencionó que ya existe una carpeta de investigación en su contra.

Luego de que esta información saliera a la luz, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, Mary Carmen estaba siendo violentada desde hacía varios meses. Al parecer, ‘el Patrón’ comenzó a celarla de forma excesiva y la lastimaba para que no saliera con sus amigos.

También contó que, supuestamente, la agresión que derivó en la detención del famoso se debió a que él habría pensado que ella presuntamente lo estaba engañando con Dan Nayola, un exparticipante de Exatlón México. Su último reporte fue que los abogados de Mary Carmen quieren que Alberto sea acusado de intento de feminicidio y no de violencia familiar, como se ha estado manejando desde su arresto.

El Patrón / Redes sociales

No te pierdas: ¿Alberto ‘el Patrón’ arrastró a su esposa del cabello? Revelan los detalles del ataque: ¿Qué pasó?

¿Qué se sabe sobre la audiencia inicial del luchador Alberto ‘N’, ‘el Patrón’?

De acuerdo con información del programa ‘Ventaneando’, Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, presuntamente se encuentra encerrado en el penal de ‘La Pila’ en San Luis Potosí, donde se tiene programada su audiencia inicial para hoy miércoles 8 de abril.

En dicha audiencia, no solo se determinarán los cargos en su contra, sino que también se dará a conocer si se le otorgará prisión preventiva o podrá continuar su proceso en libertad.

“Ya se abrió una carpeta por parte de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí por el delito de violencia familiar. Será en la audiencia inicial donde se dictamine el destino judicial de este personaje; podría quedar en libertad o en prisión preventiva”, se informó.

Se prevé que Mary Carmen estará presente para “encarar” a su esposo. Si bien existe la posibilidad de que el proceso siga, no se descarta que las dos partes lleguen a un acuerdo, probablemente monetario, para detener todo esto: “Esta audiencia puede ser diferida y la resolución puede ser en estos días”, se mencionó.

El Patrón / Redes sociales

¿Qué ha dicho Mary Carmen Rodríguez sobre la detención de su esposo, Alberto ‘N’ ‘el Patrón’?

Hasta el momento, Mary Carmen Rodríguez no ha querido dar una declaración pública ante la supuesta agresión que sufrió por parte de su esposo. Tan solo se limitó a mandar un mensaje al programa ‘Venga la alegría’.

En el texto, la ciclista menciona que ya se encuentra relativamente mejor, pero que ahora no se siente lista para dar entrevistas a la prensa.

Cabe resaltar que, según Gabo Cuevas, la mujer está siendo apoyada por sus familiares y amigos, así como asociaciones feministas que están tratando de que el delito cambie a intento de feminicidio. También destacó que, según lo que le han dicho fuentes cercanas a ella, tiene fuertes lesiones en el rostro y el cuerpo.

Mira: Pati Chapoy se disculpa por contratar al ‘Patrón’ en La granja VIP tras acusaciones de violencia: “Qué pena”