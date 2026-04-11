¿Liberan a Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, tras perdón de su expareja? ¡Aseguran pago de un millón de pesos!

La salida de Alberto “N” del penal de La Pila tomó por sorpresa a muchos. El luchador profesional recuperó su libertad este sábado 11 de abril tras una audiencia clave en San Luis Potosí, luego de pagar un millón de pesos como reparación del daño y aceptar una suspensión condicional del proceso por el delito de violencia familiar.

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Alberto ‘N’ y su esposa habrían llegado a un acuerdo / Redes sociales

¿Por qué liberaron a Alberto N tras ser acusado de violencia intrafamiliar?

El caso de Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, generó impacto porque, pese a ser vinculado a proceso por violencia intrafamiliar, logró salir del penal de La Pila el mismo día de su audiencia. Esto fue posible gracias a un acuerdo reparatorio por un millón de pesos que fue aceptado por la víctima.

El juez de control determinó que, aunque el delito tenía agravantes y se persigue de oficio, el imputado podía acceder a la suspensión condicional del proceso al cumplir ciertos requisitos legales. Entre ellos, reconocer el delito, mostrar arrepentimiento y garantizar la reparación del daño.

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‼️FGE utilizará el conocimiento en lucha libre de Alberto "El Patrón" como agravante en su contra por violencia familiar‼️🔥😱



La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó este viernes 10 de abril que utilizará el conocimiento en lucha libre de Alberto "N", pic.twitter.com/MoiYqI4hmj — Héroe Del Distrito (@HeroeDelDistrit) April 10, 2026

¿Qué condiciones debe cumplir ‘el Patrón’ para mantenerse en libertad?

La libertad de Alberto “N” no es absoluta. Forma parte de una suspensión condicional del proceso, lo que significa que debe cumplir estrictamente con varias medidas impuestas por el juez.

Entre las principales condiciones están: no tener contacto con la víctima, someterse a terapias psicológicas de rehabilitación y cumplir con el acuerdo económico pactado. En caso de incumplir cualquiera de estas medidas, podría reactivarse el proceso penal en su contra.

Desde el entorno del caso se señaló que “llevará el caso fuera del cereso, tomará terapias especiales. Hubo acuerdo reparatorio y la víctima tiene garantías”, lo que refuerza que la resolución no implica impunidad, sino una alternativa legal bajo supervisión.

¿Cómo ocurrió la detención de Alberto N en San Luis Potosí?

La detención de Alberto N ocurrió el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, en la capital potosina. Según el reporte oficial, la entonces pareja del luchador realizó una llamada al 911 denunciando una presunta agresión física y verbal tras una discusión.

Al llegar al lugar, las autoridades habrían encontrado al deportista en medio del altercado, por lo que procedieron a su arresto inmediato. Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

Tras 48 horas, fue trasladado al penal de La Pila, donde permaneció hasta su audiencia inicial. Durante ese tiempo, trascendió que no sería la primera vez que ocurrían conflictos de este tipo, aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

Por su parte, la víctima evitó dar declaraciones públicas, pero envió un breve mensaje señalando que se encontraba “relativamente bien” y que estaba siendo asesorada por su equipo legal.

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Alberto ‘N’ trasladado a prisión / Redes sociales

¿Qué castigo podría enfrentar “el Patrón” por violencia intrafamiliar en San Luis Potosí, aun estando en libertad?

Aunque actualmente “el Patrón” se encuentra en libertad, el delito por el que fue señalado no queda sin consecuencias. De acuerdo con el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, la violencia intrafamiliar se castiga con penas que van de uno a siete años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 14 mil y 70 mil pesos, dependiendo de las circunstancias del caso.

En este tipo de procesos, la libertad no significa una absolución. En el caso de Alberto “N”, el juez determinó una suspensión condicional del proceso, lo que implica que el castigo puede reactivarse si incumple las medidas impuestas, como el pago de la reparación del daño, la asistencia a terapias para personas agresoras o la prohibición de acercarse a la víctima.

Además, la ley establece que las sanciones por violencia familiar en San Luis Potosí pueden incrementarse considerablemente cuando existen agravantes, como la reiteración de la conducta, el daño físico o emocional causado, o la relación directa con la víctima. En estos escenarios, la pena puede duplicarse, incluso si el acusado no permanece en prisión mientras se cumple el acuerdo legal.