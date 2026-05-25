¿Fátima Bosch desconoce a Giovanni Laguna? Reacciona a presunta golpiza de su maquillista vs. Miss Venezuela

La semana pasada, el nombre de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, fue tendencia a raíz de la grave acusación que se hizo contra su maquillista, Giovanni Laguna. Y es que fue señalado como el presunto agresor de Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025.

Tras casi una semana de los hechos, la modelo de origen tabasqueño reaparece y da su postura ante los polémicos hechos. ¿Lo defendió? Esto fue todo lo que dijo.

Fátima Bosch y su maquillista / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, y Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025?

Durante la noche del pasado 20 de mayo, se viralizó un video en el que Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, acusa a Giovanni Laguna de, presuntamente, haberla golpeado. En las imágenes, se puede ver a la joven, quien aparece con sangre en el rostro, diciendo que Laguna la había agredido y que tiene todo en video para demostrarle al mundo “quién era él realmente”.

Aparentemente enojado, el maquillista de Fátima Bosch comienza a insultarla: “Quítate de aquí, porque si no… Yo soy Giovanni Laguna, director y estilista de muchísimas celebridades, tú eres una prostituta barata que se prostituye en los parques de Dubái…Que te co… en Dubái por mil dólares”, se le escucha expresar mientras la amenazaría con un zapato.

Laguna fue detenido poco después en Cannes, Francia. Permaneció unas horas en la comisaría y posteriormente fue puesto en libertad. Se dijo en ese momento que, presuntamente, las autoridades no tenían suficientes pruebas en su contra.

Luego de esto, cada uno dio su versión de los hechos. Por su parte, Andrea sostuvo que Giovanni comenzó a hablar mal de ella cuando rechazó trabajar con él en su momento. Al momento en que decidió confrontarlo, este habría reaccionado mal y supuestamente la habría agredido.

En tanto que Laguna insiste en que Andrea fue quien lo violentó. Asegura que la modelo se habría lastimado durante un forcejeo que tuvieron cuando intentó arrebatarle el celular con el que lo estaba grabando.

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Así fue la reacción de Fátima Bosch ante la presunta agresión de su maquillista contra Miss Venezuela

En un reciente encuentro con la prensa, Fátima Bosch fue cuestionada sobre el escándalo de su maquillista, Giovanni Laguna. De forma tranquila, la Miss Universo simplemente dijo no saber mucho del asunto.

Mencionó que Giovanni es uno de los tantos maquillistas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera y su relación es solo laboral, por lo que pidió que no se le involucrara en controversias que “no le corresponden”.

“Él no es mi maquillista. Yo sigo un protocolo que, al país al que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador. En este caso, en Cannes lo asignaron, yo no lo conocía antes. Él es el estilista oficial de las Miss Venezuela. Yo soy muy profesional y esta vez me tocó trabajar con él, pero yo no tengo nada que ver con esas polémicas que no me corresponden”. Fátima Bosch

Cabe mencionar que, en su momento, Andrea del Val anunció que tomará acciones legales contra Giovanni por la supuesta agresión. Se desconoce si esto afectará la carrera profesional del maquillista.

Fátima Bosch rompe el silencio ante la polémica del maquillista Giovanni Laguna, asegura que ella solo mantiene una relación laboral. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿Quién es Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch?

Giovanni Laguna es un estilista, diseñador y creativo de origen venezolano-colombiano.

En los últimos años, su nombre ha tomado relevancia por haber trabajado en diversos certámenes de belleza, incluyendo Miss Universo.

Llegó a trabajar con Fátima Bosch, quien hace unos meses se coronó como Miss Universo 2025.

Tiene 320 mil seguidores en Instagram.

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