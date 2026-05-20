¿Vanessa Guzmán volvió a ser reina de belleza? Así reapareció con su corona de Miss Universo a los 50 años

Vanessa Guzmán volvió a ponerse la corona, la banda de México y hasta recreó su look de Miss Universo 1996 pero lo que más llamó la atención fue verla espectacular a sus 50 años. Desde Londres, la actriz y fisicoculturista revivió uno de los momentos más importantes de su vida y dejó claro que sigue siendo una reina… dentro y fuera de la pasarela.

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Vanessa Guzmán hace un triste anuncio en sus redes sociales / Instagram: @vanessagumann

¿Qué hizo Vanessa Guzmán en Londres para recordar Miss Universo 1996?

Vanessa Guzmán, actriz mexicana, exreina de belleza y hoy figura del fisicoculturismo, volvió a dar de qué hablar al viajar a Londres para celebrar el 30 aniversario de Miss Universo 1996, certamen en el que representó a México tras coronarse como Nuestra Belleza México 1995.

La famosa compartió en redes sociales cada detalle de este emotivo regreso al mundo de los concursos de belleza, generando fuerte interés entre sus seguidores, quienes no dejaban de preguntarse cómo luce Vanessa Guzmán actualmente y qué significó este reencuentro con su pasado.

“Camino a mi reunión de aniversario de Miss Universe 1996”, escribió en uno de sus videos. Además, expresó: “Lista para celebrar junto a varias de mis compañeras de más de 20 países los 30 años de nuestra participación en Miss Universo 1996, una experiencia que marcó nuestras vidas para siempre”.

La reunión, realizada el 15 de mayo en el Calvary Club de Londres, reunió a varias exconcursantes que compartieron escenario hace tres décadas, consolidando el evento como un momento nostálgico e histórico para las participantes.

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Vanessa Guzmán / Redes sociales

¿Cómo lució Vanessa Guzmán recreando su look de Miss Universo?

Uno de los momentos más virales del regreso de Vanessa Guzmán fue, sin duda, cuando decidió recrear su imagen icónica de Miss Universo 1996, apostando por un vestido verde esmeralda, el mismo estilo que utilizó cuando logró quedar en el top 6 del certamen internacional.

La actriz mexicana no solo replicó el vestuario, también volvió a portar la banda de “México” y su corona, provocando una ola de reacciones en redes sociales donde los usuarios destacaron su impresionante transformación física.

“Arreglo final de maquillaje y peinado para una noche muy especial. Y, por supuesto, no podía faltar mi banda original de México, la misma que llevé con tanto orgullo en Miss Universo 96”, escribió la famosa.

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¿Por qué este aniversario de Miss Universo fue tan especial para Vanessa Guzmán?

El evento no solo representó un viaje al pasado, también coincidió con un momento clave en la vida de Vanessa Guzmán, quien destacó que este año tiene un significado particular, ya que México vuelve a estar en la conversación global del certamen.

“30 años después, utilizando mi banda de México… ha sido más que espectacular”, expresó emocionada.

“Este año que la Miss Universo sea mexicana y 30 años después, además, reunirme con el grupo que marcó una etapa fundamental en mi vida, es magia”. Vanessa Guzmán

Otro detalle que volvió aún más emotiva la experiencia fue la presencia de su madre, Leticia Niebla, quien la acompañó tanto en este viaje como hace tres décadas cuando comenzó su carrera en el mundo de la belleza.

“Seguimos celebrando sueños, historias y memorias que permanecen para siempre”, agregó la actriz, dejando claro el profundo valor personal que tuvo este reencuentro.

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¿Quién es Vanessa Guzmán y qué ha sido de su carrera?

Vanessa Guzmán es una actriz mexicana que alcanzó la fama tras ganar Nuestra Belleza México 1995 y representar al país en Miss Universo 1996, donde logró posicionarse en el top 6, consolidándose como una de las participantes más destacadas de esa edición.

Después de su paso por los concursos, Vanessa Guzmán construyó una sólida carrera en telenovelas, participando en producciones exitosas como Amigas y rivales, Alborada y Soltero con hijas, donde se posicionó como una actriz reconocida por sus personajes intensos y elegantes.

En años recientes, la famosa dio un giro radical a su vida al dedicarse al fisicoculturismo, disciplina en la que ha obtenido importantes logros y reconocimiento internacional. Su transformación física ha sido ampliamente comentada, convirtiéndola en ejemplo de disciplina y constancia.

Sin embargo, en 2025 anunció una pausa temporal en el fisicoculturismo por motivos de salud, lo que despertó dudas sobre su futuro profesional. A pesar de ello, también ha revelado sus intenciones de regresar a las telenovelas.

“Casi 30 años de carrera ya deberían pesar más que un aspecto físico”, declaró en una entrevista, dejando ver que su experiencia en televisión sigue siendo una de sus principales cartas.

Actualmente, Vanessa Guzmán también se mantiene activa como creadora de contenido en redes sociales, compartiendo temas de bienestar, fitness y estilo de vida, además de colaborar con distintas marcas.