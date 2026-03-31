Exhabitante de La casa de los famosos y exreina de belleza anuncia su compromiso: “Toda una vida contigo”

La casa de los famosos es uno de los programas más vistos a nivel mundial, y es que ya son varios los países que lo han adoptado dentro de su programación de cada año. Cientos de celebridades y famosos han desfilado por el reality, y ahora, una reconocida actriz y modelo, exparticipante, anunció que se casará con el “amor de su vida”. ¿De quién se trata?

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¿Qué exhabitante de La casa de los famosos anunció recientemente su compromiso?

Julia Gama, actriz, conductora y exhabitante de La casa de los famosos, anunció su compromiso matrimonial a través de redes sociales, desatando una ola de reacciones entre fans y excompañeros del show.

Con un emotivo video y una serie de fotografías, la también modelo brasileña compartió uno de los momentos más significativos de su vida: la pedida de mano por parte de su pareja, Víctor Felipo Oliveira. La publicación no solo mostró el romántico instante, sino también el anillo de compromiso que selló la promesa de amor.

Fiel a su estilo cercano y emocional, Julia acompañó su publicación con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores. “ ¡Para siempre comienza ahora! Dios me preparó para reconocerte el primer día que te vi. No hubo dudas, sólo la mayor certeza de mi vida ”, escribió la artista.

Finalmente, Gama terminó el mensaje escribiendo:

Ser tu mejor amiga, la persona a la que quieres contar todo… ¡quiero toda una vida contigo! Julia Gama

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¿Quién fue la última pareja de Julia Gama?

Julia Gama tiene una famosa historia en La casa de los famosos, y es que durante su participación en el reality la modelo brasileña conoció a Rafael Nieves, un actor venezolano.

La química surgió a partir de su convivencia, y tras varios coqueteos, ambos decidieron formalizar su relación tras la finalización del programa, aunque dos años despúes anunciaron su ruptura.

Posteriormente, Julia Gama estuvo presente durante el 2025 en La casa de los famosos all stars, edición que la hizo convivir con Alejandra Tijerina, expareja de Rafael Nieves y con quien tuvo varios conflictos dentro del reality.

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Julia Gama, Rafa Nieves y Alejandra Tijerina protagonizan triángulo amoroso / Instagram

¿En qué lugar quedó Julia Gama en La casa de los famosos y qué otros habitantes habían?

Julia Gama fue una de las participantes más destacadas de La casa de los famosos de Telemundo en su segunda temporada, y aunque no logró llegar a la gran final de la competencia, sí se quedó en la orilla, pues logró un gran cuarto lugar.

En aquella temporada la competencia era tremenda, Ivonne Montero triunfó y se quedó con el primer lugar, dejando en el camino a otros importantes nombres como:



Salvador Zerboni,

Nacho Casano,

Niurka Marcos,

Laura Bozzo, entre muchos otros.

Lee:

Julia Gama, exhabitante de La casa de los famosos / Telemundo

¿Quién es Julia Gama y cuál es su trayectoria?

Julia Weissheimer Werlang Gama, conocida públicamente como Julia Gama, es una modelo, actriz y conductora brasileña que ha logrado consolidar una carrera internacional en el mundo del espectáculo.

El gran salto a la fama llegó cuando fue seleccionada para representar a su país en Miss Universo 2020, certamen en el que logró posicionarse como primera finalista (segundo lugar), uno de los mejores resultados para Brasil en años recientes.

Tras su paso por Miss Universo, Julia comenzó a explorar nuevas facetas dentro del entretenimiento, incluyendo la actuación y la conducción. Sin embargo, fue en 2022 cuando su popularidad se disparó al integrarse a La casa de los famosos.

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