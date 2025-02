LCDLF All-stars: Uriel del Toro le roba la salvación Alejandra, ¡Julia Gama reclama posible trampa!

La segunda gala de nominación dejó muchas dudas en los habitantes de ‘La casa de los famosos All-stars’, provocando que las alianzas comiencen a fracturarse, principalmente después de ver que su plan para nominar a Varo y Rosa no tuvo éxito.

Esto último se debió a que ambos, al no tener un cuarto designado, tienen inmunidad hasta la próxima semana, un detalle desconocido para el resto de los participantes.

Este hecho ha generado una desconfianza entre los equipos. Un ejemplo de ello fue la pequeña discusión que Lupillo Rivera tuvo con Caramelo, quienes pertenecen al cuarto ‘Agua’. El cantante le preguntó directamente si los estaba traicionando.

La tensión dentro de La casa ha ido en aumento, ya que este 14 de febrero será el duelo por la salvación, en la que todos los concursantes tendrán la oportunidad de robar este privilegio a Alejandra Tijerina y Carlos Chávez, quienes son los líderes de la semana.

Las nominaciones y el duelo por la salvación también han afectado a Alejandra y Carlos, quienes tuvieron una pelea en la suite.

Durante la discusión, Alejandra Tijerina dijo sentirse molesta por ser una de las nominadas, ya que siente que sus compañeros se están desquitando por las decisiones que tomó en la dinámica del cambio de cuartos.

Alejandra Tijerina

“Es muy fácil estar señalando y juzgando cuando ustedes no estuvieron allá dentro. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti o a tu cuarto porque yo no estoy jugando con ustedes”