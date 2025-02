LCDLF All-stars: Alfredo Adame y Lupillo Rivera se pelean, ¡sus compañeros tuvieron que separarlos!

La tensión crece previo a las nominaciones en ‘La casa de los famosos All-stars’. La sorpresiva salida de Salvador Zerboni ha provocado mucha polémica entre los habitantes, especialmente entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera, quienes han dejado más que clara su rivalidad.

Para nadie es un secreto que las celebridades han mantenido una fuerte enemistad desde que participaron en la tercera temporada del reality. En aquel entonces, protagonizaron varias discusiones y estuvieron a punto de enfrascarse en una pelea física.

Tanto dentro como fuera del show, ambos han dado fuertes declaraciones en contra del otro. Incluso, previo a entrar a la versión All-stars, Adame se dijo capaz de “escupirle” a Rivera y darle “una lección” para enseñarle “quien manda”.

Si bien durante los primeros días solo se limitaron a mantener su distancia, hace poco tuvieron un conflicto tan intenso que el resto de los habitantes tuvo que interceder para que las cosas no empeoraran.

¿Por qué Lupillo Rivera y Alfredo Adame se pelearon?

En la prueba para el presupuesto semanal, Lupillo acusó a Alfredo de haber iniciado la enemistad entre ellos: “La verdad es que tú iniciaste las discusiones”, expresó.

Este comentario no le gustó nada al actor, quien simplemente negó todo y comenzó a gritar: “Yo no empecé nada, tú eres quien me ha estado fregando. Por mí, te puedes ir a la mi…”.

Estas palabras causaron una fuerte discusión entre ellos y hasta se retaron a una pelea física. Al escuchar el fuerte intercambio de insultos, el resto de los habitantes se acercaron y se interpusieron entre ellos para evitar que se agredieran.

A pesar de los intentos de los participantes de tranquilizarlos, Adame y Lupillo siguieron enfrascados en insultarse y dejar en claro lo mucho que se desprecian.

Lupillo Rivera y Alfredo Adame revelan que su conflicto era una broma

Después de un rato de pelea, las celebridades comenzaron a reírse para después darse un fuerte abrazado, dejando ver que todo había sido una broma a sus compañeros y el público.

La reacción de los habitantes fue muy diversa. Algunos como Dania y Caramelo sonrieron aliviados de que todo era actuado, mientras que otros como Niurka y Mane se alejaron, aparentemente, un poco molestas por la situación.

¿Cómo reaccionó la audiencia ante la pelea de Lupillo Rivera y Alfredo Adame?

Aunque la pelea fue fingida, causó mucho revuelo en redes sociales. Si bien la mayoría simplemente se burló de la situación, algunos creen que, muy en el fondo, querían discutir de verdad.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“Lupillo: ¡Suéltenme! Y nadie lo estaba agarrando”

“Les quedó super buena la broma”

“Y Paulo a punto de entrarle a los golpes”

“Fue broma, mi gente, se abrazaron después”

“Se ve que se traen ganas”

“Paulo mordió el anzuelo”

“Ellos le dan sazón al show”

Este 13 de febrero se realizará la segunda noche de nominaciones en el reality, por lo que no se sabe si este suceso afectará en las decisiones de esta noche.

