¿Saskia Niño de Rivera irá la cárcel? Habla sobre la demanda de la familia de Carmen Salinas tras polémica

Saskia Niño de Rivera reveló si ya fue notificada de la supuesta denuncia en su contra por parte de la familia de Carmen Salinas, tras las declaraciones de ‘Beto', hombre privado de la libertad, quién señaló que la fallecida actriz cometía presuntamente sacrificios, ¿hay pleito legal? Te contamos los detalles.

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Saskia Niño de Rivera rompe el silencio sobre posible demanda por caso Carmen Salinas. / Redes sociales

¿Qué dijo ‘Beto’ sobre Carmen Salinas?

El nombre de la fallecida actriz y productora Carmen Salinas se vio envuelto en una polémica, luego de que se viralizó un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como “Beto”, quien habló sobre distintos episodios de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas del medio artístico.

El hombre privado de la libertad relató que en algún momento comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto mencionó directamente a la actriz al recordar esa etapa de su vida. “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa, comentario que posteriormente fue retomado y difundido por usuarios en distintas redes sociales.

Más adelante, “Beto” hizo un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo. Tras la publicación del fragmento, surgió el debate entre quiénes defendían a la fallecida actriz y quiénes la acusaban de presuntamente cometer estos actos. Por supuesto, su familia desmintió la información presentada en el citado pódcast.

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Saskia Niño de Rivera y Beto enfrentaron una polémica por las declaraciones contra Carmen Salinas.

¿Saskia Niño de Rivera ya fue notificada por la demanda de la familia de Carmen Salinas?

Luego de que Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública por las declaraciones realizadas por ‘Beto’ en uno de los episodios de su pódcast, María Eugenia Plascencia reaccionó y en entrevista con el programa Venga la alegría, la hija de la fallecida actriz aseguró que no acepta las disculpas y explicó las razones por las que considera que el tema no puede quedar únicamente en una aclaración pública.

María Eugenia expresó que, desde su punto de vista, el contenido difundido debió revisarse antes de ser publicado. “¿Se lo vas a creer? No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner, es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa, una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que limpiar el nombre de mi mamá”, declaró al referirse a la polémica que involucró el nombre de Carmen Salinas.

Por su parte, Saskia Niño de Rivera habló recientemente sobre la controversia y reiteró que ya ofreció una disculpa por lo ocurrido. “Mira, yo respeto muchísimo. En su momento ya pedí la disculpa por ese error editorial que hubo en Penitencia. Hay que saber decir perdón cuando hay ese perdón. Lo repito, en ningún momento mi intención fue lastimar absolutamente a nadie ni muchísimo menos. Reconozco que cuando nos equivocamos hay que pedir perdón”, comentó ante la prensa.

Asimismo la activista también respondió a las versiones sobre posibles consecuencias legales derivadas de la polémica y aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación. En cuanto a las especulaciones de que podría llegar a la cárcel, señaló que “no hay un delito como tal”.

“Sí vi las declaraciones, yo no he recibido ningún tipo de notificación de nada. Estoy muy segura que no va a haber porque no hay un juicio, pues no hay un delito como tal... Si hay que defenderse, pues hay que defenderse. Y si hay que atender el caso, hay que atender el caso” Saskia Niño de Rivera

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Saskia Niño de Rivera habla de la polémica con Carmen Salinas y revela si enfrenta demanda. / Redes sociales

¿Saskia Niño de Rivera ya no quiere hablar de Carmen Salinas?

Saskia Niño de Rivera aseguró que el episodio de ‘Beto’ abordaba una problemática mucho más amplia vinculada con la violencia y las infancias vulnerables, explicó que la intención del contenido era visibilizar historias que, desde su perspectiva, reflejan una realidad social compleja en el país.

“El capítulo de Beto es un capítulo que tiene mucho más profundidad ante la historia de un niño con una historia muy lastimada, muy rota, que representa muchas historias de muchos niños que hoy están en las coladeras de aquí abajo donde estamos platicando nosotros”, comentó Saskia, al tiempo que señaló que ha tratado de mantenerse alejada del entorno del entretenimiento. “Yo sigo en mi trabajo. Ustedes saben que yo no pertenezco al mundo del entretenimiento, respeto mucho a los medios del entretenimiento, respeto mucho el mundo del entretenimiento. Yo siempre he tratado de mantenerme como muy al margen y hay que seguir adelante”, agregó.

La activista también reiteró que el su proyecti busca abrir conversaciones sobre las injusticias y la violencia que enfrentan distintas personas. “Penitencia tiene más profundidad que el caso de ella. Ojalá en vez de estar hablando ahorita de Carmen, estuviéramos hablando de esas infancias tan lastimadas y estemos hablando también de la corresponsabilidad que hay en la educación machista, en la educación con violencia. Hay tanto de qué hablar, ojalá podamos llevar la conversación para allá”, concluyó.

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