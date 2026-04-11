Saskia Niño de Rivera ¿podría perder su canal de YouTube tras demanda de la familia de Carmen Salinas? Abogado habla

La polémica crece y ya no se trata solo de una disculpa pública o de retirar un video. El nombre de Carmen Salinas quedó involucrado en acusaciones gravísimas, y ahora su familia busca limpiar su memoria con acciones legales que podrían tener consecuencias serias para la activista Saskia Niño de Rivera y su plataforma digital. Todo apunta a que la demanda no será simbólica, sino contundente.

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¿Por qué la hija de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera y al reo “Beto”?

El conflicto se detonó tras un episodio del pódcast de Saskia Niño de Rivera, en el que entrevistó a “Beto”, un hombre sentenciado a 72 años de prisión por secuestro de menores. Durante la conversación, el interno lanzó una acusación extremadamente delicada: aseguró que Carmen Salinas presuntamente realizaba rituales con niños, una afirmación sin pruebas que desató indignación immediate en redes sociales y en el medio artístico.

El problema no fue solo la declaración, sino el alcance. El contenido se viralizó en cuestión de horas y el nombre de Carmen Salinas quedó se cuestionó ¿era quien realmente conocíamos?. Las teorías tocaron fibras sensibles a la familia.

Ante el impacto mediático, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, decidió proceder legalmente tanto contra el interno como contra Saskia Niño de Rivera, al considerar que se permitió la difusión de acusaciones graves sin ningún sustento.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la decisión ya está tomada y el anuncio oficial se dará a conocer este viernes 10 de abril. Durante el programa Sale el sol, la conductora fue contundente al revelar: “Este viernes la hija de Carmen Salinas procederá legalmente y darán todos los detalles el viernes, en contra de Saskia y del Beto por las declaraciones hechas en su entrevista”.

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¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre la falta de disculpa de Saskia Niño de Rivera?

Uno de los puntos que más indignó a los familiares de Carmen Salinas fue la respuesta por parte de Saskia Niño de Rivera después de que estallara el escándalo. Según expuso Ana María Alvarado, la activista no ofreció una disculpa clara, directa e inmediata hacia la familia, pese a la gravedad de lo dicho en su plataforma.

Aunque Saskia abordó el tema posteriormente, su postura fue considerada insuficiente y evasiva, sobre todo tomando en cuenta que se trataba de acusaciones contra una persona fallecida que no puede defenderse.

Ana María Alvarado fue tajante al respecto: “Saskia Niño de Rivera no se disculpó más que muy someramente, que espere ahí la demanda. El viernes esperamos los detalles”.

La periodista también subrayó la enorme responsabilidad que implica darle voz a personas sentenciadas por delitos graves, especialmente cuando se trata de versiones que pueden dañar el legado de figuras públicas como Carmen Salinas. Para la familia, retirar o ajustar el contenido después no repara el impacto que ya tuvo en la opinión pública.

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Saskia Niño de Rivera y Beto

¿Qué dijo el abogado de la familia sobre la demanda contra Saskia Niño de Rivera?

Este fin de semana, el abogado de la familia Salinas rompió el silencio tras reunirse con María Eugenia Plascencia. Durante el encuentro, confirmó que ya tomó el caso oficialmente y que el proceso legal va en serio.

Al ser cuestionado sobre el objetivo de la reunión, explicó: “Para proceder en contra de quién o quiénes resultan responsables. Este, acabo de tomar el caso oficialmente”.

El abogado dejó claro que no se trata de una decisión impulsiva, sino de un expediente que se está armando con múltiples pruebas y elementos legales. Incluso adelantó que el proceso no iría solo contra una persona.

“No nada más es de una persona, es de varias personas y canales y bueno, ya lo veremos porque sería muy aventurado y presurado decirles ahorita”. Abogado de la familia Salinas, Dr. Gerardo Rincón.

Respecto al tipo de demanda, señaló que aún se analiza si procederán por la vía civil, penal o ambas, pues existen varias evidencias que están siendo revisadas: “Sería muy precipitado decirles ahorita… estamos viendo otras pruebas y vamos a darle seguimiento”.

El abogado subrayó que las declaraciones realizadas sobre Carmen Salinas fueron incorrectas y que muchos artistas y productores ya se han unido para respaldar a la familia.

Hija de Carmen Salinas se pronuncia / Redes sociales

¿Podrían cerrar el canal de YouTube de Saskia Niño de Rivera tras la demanda?

La posibilidad de que el canal de YouTube de Saskia Niño de Rivera sea cerrado ya está sobre la mesa. Al ser cuestionado directamente sobre este escenario, el abogado no lo descartó y dejó claro que buscarán todo lo que la ley permita.

“Con mucho respeto lo voy a decir, lo que hicieron es incorrecto y esto no se va a quedar así. Todo lo que marque la ley se va a proceder con todo el peso”. Abogado de la familia Salinas, Dr. Gerardo Rincón.

Aunque evitó adelantar si se buscará una compensación económica, una sanción penal o el cierre de plataformas, enfatizó que el objetivo principal es limpiar el honor de Carmen Salinas, quien ya no puede defenderse.

“Lo que se comentó de una persona que ya no está, que no se puede defender, es algo incorrecto”. Abogado de la familia Salinas, Dr. Gerardo Rincón.

Por ahora, el anuncio oficial de la demanda se espera en los próximos días.