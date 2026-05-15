Actriz de La rosa de Guadalupe enciende las alarmas: encuentra gusanos “gordos y feos” en su casa ¿envidia?

Lo que parecía un caso común se volvió aterrador: gusanos “gordos y feos” invadieron cada rincón del hogar y desataron temor por envidias. Así fue como lo contó la actriz de La rosa de Guadalupe.

Mira: Actriz de La rosa de Guadalupe revela género de su bebé a días de haber presumido su pancita en redes

Actriz de la Rosa de Guadalupe / Instagram: @larosadeguadalupeof



¿Qué provocó los gusanos en su casa? Daya Cervantes, actriz de La rosa de Guadalupe da una inquietante explicación

Daya Cervantes, actriz de Televisa conocida por sus participaciones en La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Qué bonito amor, se volvió viral en TikTok tras compartir una experiencia que dejó a muchos con la piel chinita: la aparición de gusanos blancos dentro de su casa.

La también creadora de contenido explicó que todo comenzó después de mudarse a una nueva vivienda, un detalle que decidió mantener en privado. Sin embargo, lo que parecía una etapa tranquila dio un giro inesperado cuando empezó a notar algo extraño: pequeños gusanos cerca del bote de basura.

En un inicio, Daya Cervantes no le dio importancia, pensando que se trataba de algo normal. Pero la situación escaló rápidamente. Los gusanos comenzaron a aparecer en otras partes del hogar, como el área de la lavadora e incluso las paredes, lo que encendió las alarmas en su casa.

“Pocas personas sabían que vivíamos acá, después de un mes empezaron a salir gusanos del cuarto de servicio donde está la lavadora, no uno, muchos. Eran gusanos blancos, gordos”, relató la actriz.

Lee: Actriz de La rosa de Guadalupe muestra en FOTO su tierna pancita de embarazo: ¿Es niña o niño?

@dayaacervantes Qué cosas tan raras 🤭😂 te ha pasado algo así? 🤔 IG DAYAACERVANTESS ✨ ♬ sonido original - Dayaacervantess

Gusanos en casa de Daya Cervantes: ¿plaga doméstica o señal de envidia, según la actriz de La rosa de Guadalupe?

El relato de Daya Cervantes no solo llamó la atención por lo inusual del caso, sino por la explicación que ella misma dio. La actriz de Televisa aseguró que, tras intentar limpiar con agua y cloro, el problema persistió e incluso se volvió más inquietante.

Según contó, los gusanos aparecieron también en la entrada de su hogar, lo que la hizo sentir que se trataba de algo más que una simple cuestión de higiene o ambiente.

“Los vi y pensé que era por el calor, pero no. La cosa no paró, sentí cosas extrañas. Un día íbamos saliendo y estaban los mismos gusanos en la entrada, gordos y feos”. Daya Cervantes

Ante esta situación, Daya Cervantes decidió recurrir a la oración, convencida de que se trataba de energías negativas relacionadas con la envidia que pudo generar su cambio de casa.

Mira: Actriz de La rosa de Guadalupe revela rechazo de su expareja por abortar a su bebé: “Me dijo asesina”

¿Qué significan los gusanos blancos en la casa según expertos y creencias?

La aparición de gusanos blancos en casa tiene una explicación clara desde el punto de vista científico: se trata de larvas de mosca. Generalmente aparecen cuando hay materia orgánica en descomposición, restos de comida, humedad acumulada o basura mal sellada.

Sin embargo, en el terreno de las creencias populares y espirituales, el significado cambia radicalmente y se vuelve más simbólico, justo como lo mencionó Daya Cervantes. Estas son algunas interpretaciones que circulan en distintas culturas:

Energías negativas o envidia: Se cree que los gusanos pueden representar malas vibras provenientes de otras personas, especialmente en contextos donde hay cambios importantes o éxitos personales.

Se cree que los gusanos pueden representar malas vibras provenientes de otras personas, especialmente en contextos donde hay cambios importantes o éxitos personales. Necesidad de limpieza espiritual: Algunas corrientes esotéricas interpretan su aparición como un llamado a hacer una limpieza energética, dejar atrás ciclos negativos o renovar la energía del hogar.

Algunas corrientes esotéricas interpretan su aparición como un llamado a hacer una limpieza energética, dejar atrás ciclos negativos o renovar la energía del hogar. Estancamiento energético (Feng Shui): Según esta filosofía, los gusanos podrían vincularse con un flujo bloqueado de energía vital, lo que se refleja en desorden o conflictos emocionales dentro del espacio.



¿Quién es Daya Cervantes, actriz de La rosa de Guadalupe que se volvió viral?

Daya Cervantes, cuyo nombre completo es María Dayaceli Cervantes Preciado, es una actriz mexicana que comenzó su carrera desde joven tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

A lo largo de los años, ha participado en múltiples producciones televisivas, especialmente en programas unitarios que gozan de gran popularidad en México, como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Gracias a estos proyectos, logró posicionarse como un rostro reconocible dentro del entretenimiento.

Además de su trabajo en televisión, Daya Cervantes ha sabido conectar con nuevas audiencias a través de redes sociales como TikTok, donde comparte aspectos de su vida cotidiana.

En el plano personal, está casada con Brian Calderón, conocido como “el Shulito”, con quien suele publicar contenido sobre su relación y su faceta como padres tras la llegada de su hijo.