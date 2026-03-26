Fátima Bosch le contesta a Lupita Jones y Andrea Meza tras opinar de los certámenes de belleza: ¡El pleito no para!

La polémica entre las reinas de belleza está lejos de acabarse, luego de que Fátima Bosch respondió a los comentarios de Lupita Jones y Andrea Meza, quiénes reaccionaron a unas declaraciones que la actual Miss Universo 2025 realizó durante un foro en El Salvador, donde compartió un consejo dirigido a niñas interesadas en participar en este tipo de competencias.

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Los dimes y diretes entre Fátima Bosch, Lupita Jones y Andrea Meza no paran. / Redes sociales

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los certámenes de belleza?

Todo comenzó cuando Fátima Bosch habló de su experiencia en los certámenes de belleza, lo que de inmediato generó conversación en redes sociales. Lo que inició como un comentario personal derivó en distintas reacciones entre usuarios, quienes interpretaron sus palabras de diversas formas

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, dijo la actual Miss Universo, declaración que marcó el punto de partida de la discusión pública. Aunque no señaló una situación específica, el mensaje fue retomado ampliamente y provocó cuestionamientos sobre su postura.

Más adelante, Bosch explicó que su visión responde al sentido que cada participante le da a su paso por este tipo de plataformas. “Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante, adelante”, mencionó.

Tras la reacción generada, la también reina de belleza recurrió a sus redes sociales para aclarar el alcance de sus palabras. “Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real… a una mujer con voz. Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Es una experiencia que requiere preparación, temple e inteligencia emocional”, destacó Bosch.

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Fátima Bosch dio polémicas declaraciones sobre los certámenes de belleza. / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron Lupita Jones y Andrea Meza a las declaraciones de Fátima Bosch?

Las declaraciones de Fátima Bosch también generaron la reacción entre exganadoras del certamen, quienes abordaron el tema durante La mesa caliente, programa de Telemundo. Tanto Lupita Jones, Miss Universo 1991, como Andrea Meza, Miss Universo 2020, compartieron su postura ante lo expresado por la actual Miss Universo.

No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores Miss Universos hemos hecho con este título. Habemos muchas otras, 70 y tantas Miss Universos, antes de ella que hemos dejado también un legado. No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita; ya lo eres. Métete para darle un sentido valioso a lo que hagas y que tu imagen sirva para promover eso. Eso lo hacemos todas, mi reina. Entonces, no se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante. Lupita Jones.

Por su parte, Andrea Meza se refirió al contexto en el que se dieron las declaraciones y a la posterior aclaración de Bosch, ante lo que mencionó que le daba “gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento”.

“Entiendo que a veces puedes estar nerviosa, puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta manera y me gusta que ella haya salido a decir: ‘Oigan, discúlpenme, lo que yo quise decir fue esto’. Lo que creo que también le hace falta a la organización de Miss Universo en este momento es estructura como para que ella tenga un acompañamiento mucho más fuerte”, comentó Meza.

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Andrea Meza y Lupita Jones criticaron a Fátima Bosch por sus declaraciones sobre los certámenes de belleza. / Redes sociales

¿Qué dijo Fátima Bosch a los comentarios de Lupita Jones y Andrea Meza?

Luego de las declaraciones de Lupita Jones y Andrea Meza, Fátima Bosch se pronunció para dar su postura ante las opiniones de las exMiss Universo mexicanas.

“¿Qué opinas de las declaraciones de Lupita Jones y Andrea Meza? Yo, personalmente, siempre que hago en vivos hablo con confianza. Yo lo único que opino es que jamás voy a usar mi voz para demeritar a ninguna mujer, depende de la educación y los valores de cada quién”, dijo Bosch durante una transmisión en TikTok.

Fátima Bosch también hizo énfasis en el respeto hacia ambas exreinas, al tiempo que señaló que cada persona tiene libertad de expresar sus ideas. De esta manera, planteó su postura sin profundizar en la polémica, enfocándose en los principios que guían su forma de actuar en espacios públicos.

Yo de ellas lo único que opino es que las respeto, las dos son Miss Universo mexicanas y depende mucho de la persona, a mí, en lo personal, jamás me van a ver usando un foro, micrófono, mi voz o el lugar en el que esté para hablar mal o demeritar de una mujer porque somos mucho más de eso. Mi respeto para las dos y las opiniones que las demás personas tengan de mí, eso es algo muy personal, todo mundo tiene la libertad de decir lo que piense y lo que quiera. Yo me siento bien actuando desde mis valores y educación, por mi parte jamás me van a escuchar hablando mal de una mujer, les deseo lo mejor, mucho éxito y bendiciones en su vida. Fátima Bosch, Miss Universo.

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