Lupita Jones rompe el silencio sobre Fátima Bosch: ¿le quitarán la corona tras declaraciones de Miss Universo?

La polémica en torno a los certámenes de belleza en México volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Lupita Jones se pronunciara sobre las recientes declaraciones de Fátima Bosch, quien generó debate tras cuestionar la participación de jóvenes y niñas en concursos de belleza. En medio de críticas y reacciones en redes sociales, la exreina de belleza fijó postura y aclaró si considera que la actual representante debería enfrentar consecuencias dentro del certamen.

Te puede interesar: Fátima Bosch le contesta a Lupita Jones y Andrea Meza tras opinar de los certámenes de belleza: ¡El pleito no para!

Lupita Jones / Redes sociales

¿Por qué surgió la controversia entre Lupita Jones y Fátima Bosch?

El contexto de la polémica no se limita únicamente a las declaraciones de Bosch. Días antes, Lupita Jones compartió en redes sociales una fotografía junto a Andrea Meza y omitió mencionar a Fátima Bosch, lo que fue interpretado por usuarios como un posible desaire

Este hecho ocurrió tras la participación de Jones en el reality La casa de los famosos, en el marco de una reunión para celebrar a la primera Miss Universo mexicana. A partir de ahí, las interacciones en redes sociales y las declaraciones públicas avivaron la conversación.

La situación tomó mayor relevancia cuando Bosch dijo en un evento en El Salvador que:

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera” Fátima Bosch

Estas palabras fueron ampliamente difundidas y analizadas dentro del medio. En respuesta al debate, Jones enfatizó la importancia de reconocer la trayectoria de quienes han formado parte del certamen:

“No se te olvide que antes de tú habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”. Lupita Jones

Por su parte, Andrea Meza también se pronunció sobre la polémica y destacó la reacción de Bosch tras la controversia: “Me gusta que haya salido a decir discúlpenme”, expresó.

Hasta el momento, las declaraciones de ambas figuras continúan generando conversación en torno al papel actual de los certámenes de belleza.

Te puede interesar: Lupita Jones arremete contra Fátima Bosch tras polémicas declaraciones sobre Miss Universo: “Cree es la única”

Miss Chile rompe el silencio y critica detalles del look de Fátima Bosch. / Redes sociales

¿Qué dijo Lupita Jones sobre Fátima Bosch y su trabajo en Miss Universo?

Al ser cuestionada sobre la controversia en un encuentro con la prensa, Lupita Jones expresó su respaldo hacia Fátima Bosch en cuanto a su proceso dentro del certamen, al tiempo que reconoció que aún se encuentra en una etapa de aprendizaje.

“Fátima está labrando su camino, está construyendo su legado dentro de la marca de Miss Universo. Está haciendo un trabajo muy bonito, deseo que le vaya superbién y que logre todas las metas que se ha planteado en este proceso” Lupita Jones

Sin embargo, también hizo referencia a la necesidad de escuchar distintas posturas dentro del medio:

“Yo di ya mi punto de vista sobre eso y espero que también se dé la oportunidad de escuchar otras opiniones”. Lupita Jones

Te puede interesar: ¿Fátima Bosch expuso el lado oscuro de Miss Universo? Aconseja no ser parte de concursos y luego ¿se arrepiente?

#FatimaBosch #MissUniverso #ElJunket #Espectaculos ♬ original sound - Junket @eljunket Lupita Jones rompió el silencio tras la reciente polémica desatada por la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien durante un foro en El Salvador desaconsejó a las jóvenes participar en concursos de belleza. Ante estas declaraciones, la "Reina Madre" aseguró que a Fátima le hace falta un equipo que la respalde para entender la verdadera historia y el legado de Miss Universe, deseándole que pueda construir su propio camino a pesar de sus polémicos comentarios. Por si fuera poco, Lupita lanzó un dardo final al negarse a opinar sobre las nuevas candidatas de Miss Universe México, afirmando de manera contundente que prefiere no comentar nada al ver quiénes son los actuales dueños de la organización en el país. #LupitaJones

¿Fátima Bosch podría perder la corona de Miss Universo?

Ante las especulaciones sobre posibles consecuencias, Lupita Jones descartó que la situación deba escalar a la pérdida de la corona, pero puntualizó que existen áreas de mejora en el manejo de la información.

“Debe plantear de manera más informada sus puntos y ya con eso, todo bien” Lupita Jones

La empresaria también subrayó la importancia de contar con un equipo sólido que respalde a la actual Miss Universo:

“Le hace falta un equipo que verdaderamente la respalde y que le haga entender y conocer un poquito más la historia de Miss Universo”. Lupita Jones

De esta manera, Jones dejó claro que, desde su perspectiva, no se trata de retirar el título, sino de fortalecer la preparación y el conocimiento sobre el certamen, especialmente considerando la visibilidad internacional que conlleva el cargo.

Te puede interesar: ¿Fátima Bosch, actual Miss Universo, atentaría contra su vida? Internautas lanzan terribles mensajes; “mátate esta noche”