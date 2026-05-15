Fátima Bosch sorprende con FOTOS presumiendo espectacular look y asombrante vestido en Festival de Cannes 2026

El Festival de Cannes 2026 fue uno de los escenarios perfectos para que la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, presumiera su belleza, ¡pero no fue solo eso! En sus redes sociales compartió varias fotografías donde presumió el asombroso vestido que portó en dicho evento, así como un nuevo look. ¿Quieres ver las imágenes? Acá te las dejamos.

Fátima Bosch asistió al Festival de Cannes 2026 con un espectacular vestido. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Fátima Bosch y a qué se dedica?

Fátima Bosch Fernández tiene 26 años de edad. Es una modelo originaria de Tabasco, que ganó en 2025 el título de Miss Universo.

Fátima se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona. Lupita Jones (1991) y Andrea Meza (2020) también obtuvieron estos títulos internacionales antes que la actual Miss Universo.

Estudió diseño de moda en la Universidad Iberoamericana. Viajó a Milán y Estados Unidos para finalizar su carrera. Posteriormente, se incorporó a los concursos de moda en su estado natal Tabasco en el año 2018.

Los diferentes concursos la llevaron a participar en Miss Universo México, ganando en septiembre de 2025 para poder competir en el certamen de belleza internacional de este mismo año en Tailandia, donde se alzó con la corona.

Fátima Bosch tiene una destacada trayectoria en 2018 en diferentes concursos de belleza. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la fotografía de Fátima Bosch a su llegada al Festival de Cannes 2026?

A través de sus redes sociales, Fátima Bosch compartió varias fotografías luego de asistir al Festival de Cannes 2026. Las imágenes se viralizaron de inmediato y robaron muchas miradas, tanto para los que estuvieron en el evento como para los internautas, quienes destacaron el asombroso vestido que la Miss Universo usó.

De igual manera, fans de Fátima destacaron el look que tuvo durante este evento.

La lluvia de comentarios elogiando la belleza de Bosch, así como lo elegante que se veía en el Festival de Cannes 2026, no se hicieron esperar. Cabe mencionar que Fátima también portaba una banda de Miss Universo 2025.



“Espectacular”.

“Un ángel”.

“Una diosa”.

“¡Miren no más qué belleza!”.

“Te amamos, Fátima”.

“El cabello suelto siempre le vendrá bien a Fátima”.

“Un vestido tan bello para una reina de belleza. ¡Divino!”.

Aunque no dio alguna declaración, ni compartió algún mensaje en su fotografía, Fátima se mostró contenta durante el evento. ¡Sin duda robó la mirada de todos!

Fátima Bosh presumió sus fotografías en el evento del Festival de Cannes 2026. / Foto: Instagram/@fatimaboschfdz.

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¿Cuáles fueron las polémicas de Fátima Bosch tras su triunfo en Miss Universo 2025?

Antes y tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, comenzaron una serie de polémicas con respecto a su coronación en el certamen mundial en Tailandia.

Una de ellas fue que Bosch denunció haber sido víctima de violencia verbal y humillación por parte de Nawat Itsaragrisil, alto directivo de la organización en Asia Oriental, durante una reunión en Tailandia.

El conflicto entre ambos se dio tras negarse a publicar material promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Otro de los escándalos tras su triunfo fue por parte de exjurados del certamen de belleza, quienes señalaron fraude en el resultado final.

Lo anterior por la presunta relación entre el padre de Fátima, Bernardo Bosh, y Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen, tal como te lo comentamos en TVNotas.El exjurado Omar Harfuch aseguró que el resultado estaba presuntamente arreglado y calificó a la ganadora como “falsa”.

Después, renunció como jurado de Miss Universo 2025, acusando al certamen de fraude y falta de transparencia. Sin embargo, la joven dejó claro que su triunfo fue gracias a su esfuerzo en el certamen.