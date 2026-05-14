Marco Antonio Solís se compara con Michael Jackson y recrea pose del cantante en esta FOTO; redes reaccionan

El cantante Marco Antonio Solís se hizo viral en redes sociales y no precisamente por su gira de conciertos, sino que en redes sociales publicó una fotografía donde se compara con el cantante Michael Jackson, lo que para muchos fans resultó muy divertido, ya que imita una ‘pose’ icónica del llamado ‘Rey del pop’. Acá te dejamos la imagen.

Marco Antonio Solis imita ‘pose’ de Michael Jackson en una fotografía. / Foto: Redes sociales.

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¿Dónde se presentará Marco Antonio Solís este 2026 y cuáles son los precios de los boletos?

A finales de diciembre de 2025, Marco Antonio Solís anunció que prepararía una gira de conciertos este año lamada ‘Gratitud Tour 2026’.

Ciudad de México, Tuxtla, Monterrey y Morelia serían algunos de los lugares donde el cantante se presentará.

Una de sus primeras fechas es el 23 de mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

En tanto, para Monterrey está programada una presentación en el Estadio Walmart Park el 30 de mayo.

Para Tuxtla se tiene programado el concierto el 5 de diciembre.

Los precios de los boletos para los conciertos varían según el recinto, pero según las zonas son los siguientes:



VIP: 5 mil 900 a 9 mil pesos

Platino: 5 mil 100 a 7 mil 700 pesos

Oro: 4 mil 200 a 6 mil 400 pesos

Zona GNP: 3 mil pesos

Verde/Naranja: Mil 300 a 2 mil pesos

General: 600 a 800 pesos.

Marco Antonio Solís tiene preparado varios conciertos este 2026. / Foto: Instagram: @marcoantoniosolis_oficial.

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¿Cual es la fotografía de Marco Antonio Solís en la que se compara con Michael Jackson?

A través de sus redes sociales oficiales, Marco Antonio Solís compartió una fotografía en la que se compara con Michael Jackson. En la imagen se muestra al cantante recreando una de las poses de baile del ‘Rey del pop’.

La fotografía causó reacciones de inmediato entre los seguidores del ‘Buki’ y viralizaron el momento en internet.

Internautas no dejaron pasar la oportunidad y llenaron de comentarios la fotografía.



“Marco Antonio podría cantar ‘Thriller’, pero Michael nunca podría haber cantado ‘Si no te hubieras ido’”.

“La nueva versión de Morenita”.

“¿Qué pasaría si el Buki tocara un tributo a Michael Jackson?”.

“Los mejores cantautores del mundo”.

“Hay algo que Michael Antonio Solis Jackson no pueda hacer bien”.

“Un cantante vs. un cantante, no hay distinción, ambos son buenos”.

Marco Antonio Solis imita a Michael Jackson. / Foto: Facebook/Marco Antonio Solis ﻿.

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¿Dónde vive actualmente Marco Antonio Solís?

Marco Antonio Solís vive actulamente en su residencia principal en Morelia, Michoacán. Al lado de su hogar tiene un hotel boutique de lujo, el cual fue anteriormente su casa.

A principios de 2023, un canal de YouTube llamado ‘Mexitravia’ dio a conocer cómo era por dentro la Mansión Solis, nombre que le dio el cantautor a su hotel.

Debido a presentaciones, conciertos y trabajo, el cantante viaja mucho a lugares como Las Vegas, Nevada.

Marco Antonio Solís vive actualmente en Morelia. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué otro artista recientemente se vistió de Michael Jackson?

Marco Antonio Solís no es el único que ha mostrado afición por Michael Jackson; a finales de abril pasado, otro famoso dio a conocer que es fan del cantante y ¡hasta se vistió de él!

Fue Pedro Sola, quien a través de un video en sus redes sociales bailó con su chaqueta roja con negro de cuero y su sombrero, tal y como se veía el cantante.

Lo anterior por la película biográfica del cantante que se estrenó el mes pasado, ‘Michael’.