Marco Antonio Solís “el Buki”, de luto: informa una inesperada muerte: “¡No lo puedo creer!”

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse, esta vez por un mensaje que nadie esperaba. Marco Antonio Solís, conocido como “el Buki”, compartió la dolorosa noticia de la muerte de un gran amigo. Sin embargo, más allá del anuncio, fueron sus palabras las que evidenciaron el profundo impacto de la noticia y el dolor que lo invadió, sobre todo al recordar que apenas unos días antes había tenido contacto con él.

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¿Qué mensaje publicó Marco Antonio Solís “el Buki” en redes sociales que conmovió a sus seguidores?

Durante la noche del martes 14 de abril, Marco Antonio Solís, “el Buki”, tuvo actividad en su cuenta oficial de Instagram y dejó a sus más de tres millones de seguidores con el corazón encogido. Sin previo aviso, el cantante publicó una fotografía acompañada de un mensaje que rápidamente se volvió viral.

El mensaje fue breve y cargado de dolor. No se trató de una publicación para promocionar algo ni de una reflexión artística, sino de una despedida sincera que dejó ver el golpe de la noticia y lo reciente de la pérdida.

“¡No lo puedo creer! Apenas me escribió hace unos días mi querido hermano Felipe… Ya estará al lado de otro entrañable como lo es Marciano ¡Grandes de corazón y gran talento! Te extrañaremos mucho Felipe” Marco Antonio Solís “el Buki”

Las palabras de Marco Antonio Solís tocaron una fibra sensible entre los fans, especialmente por la sorpresa que implicó: apenas unos días antes habían tenido contacto. Ese detalle hizo que la despedida se sintiera aún más cruda y repentina.

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¿A quién le dedicó Marco Antonio Solís su emotivo adiós y qué vínculo personal los unía?

Conforme los seguidores leyeron con atención, el nombre comenzó a aclarar la dimensión de la pérdida. El mensaje estaba dedicado a Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Enanitos Verdes, una de las bandas más queridas del rock en español.

La relación entre Marco Antonio Solís y Felipe Staiti iba más allá del simple conocimiento profesional. El propio cantante mexicano dejó ver un lazo de cercanía llamándolo “hermano” y recordando su enorme talento y calidad humana.

Además, el intérprete de “Mi mayor necesidad” recordó que la banda argentina ha sufrido la partida de varios de sus integrantes a lo largo de los años, lo que convierte esta nueva pérdida en un golpe especialmente doloroso para la historia del grupo y para la música latinoamericana.

¿De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes?

La noticia de la muerte de Felipe Staiti confirmó uno de los momentos más tristes para el rock en español. El músico murió el 13 de abril de 2026, a los 64 años, tras enfrentar una serie de complicaciones de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, Felipe Staiti padecía una enfermedad crónica relacionada con su sistema digestivo, la cual se agravó tras contraer una infección bacteriana durante una estancia en México. Esta combinación deterioró gravemente su estado de salud.

El guitarrista permaneció internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde recibió atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal médico, las complicaciones fueron irreversibles y terminaron por causar su fallecimiento.

Aunque se sabía que enfrentaba problemas de salud, el desenlace tomó por sorpresa a fans y colegas, pues muy pocos esperaban una evolución tan abrupta en su estado.