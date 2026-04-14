Enanitos Verdes despiden a Felipe Staiti con un mensaje que rompió el corazón de sus fans

El mundo del rock en español quedó sacudido tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, histórico guitarrista y fundador de Enanitos verdes, quien falleció el 13 de abril de 2026 a los 64 años. La noticia no solo generó tristeza entre seguidores, también encendió la conversación sobre el futuro de la emblemática banda.

Pero lo que más impactó no fue solo la noticia de su muerte, sino el mensaje que publicó la banda, cargado de emoción, respeto y despedida definitiva.

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Muere Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes / IG: @felipestaitiofficial

¿De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos verdes?

De acuerdo con los primeros reportes, Felipe Staiti murió a causa de una enfermedad crónica relacionada con su sistema digestivo, la cual se complicó tras contraer una infección bacteriana durante su estancia en México. Esta combinación agravó de manera severa su estado de salud.

Y es que el guitarrista de Enanitos Verdes permaneció internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde recibió atención médica especializada. Pese a los esfuerzos del equipo médico, las complicaciones fueron irreversibles y derivaron en su fallecimiento.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del rock en español, pues aunque se sabía que enfrentaba problemas de salud, muy pocos imaginaban un desenlace tan abrupto. Su partida fue confirmada por la propia banda poco después, desatando una oleada de mensajes, homenajes y despedidas en redes sociales

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¿Qué mensaje publicó Enanitos verdes tras la muerte de Felipe Staiti?

Minutos después de confirmarse la noticia, las redes sociales oficiales de Enanitos Verdes compartieron un comunicado que rápidamente conmovió a sus seguidores. Un texto cargado de dolor, respeto y agradecimiento que reflejó la magnitud de la pérdida.

Enanitos verdes “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años. La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”.

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¿Qué pasará con Enanitos verdes tras la muerte de Felipe Staiti?

La muerte de Staiti abre una gran interrogante sobre el futuro de Enanitos verdes. La banda ya había sufrido una pérdida importante anteriormente; la muerte de Marciano Cantero, por lo que este nuevo golpe podría marcar un antes y un después definitivo.

Muchos fans comenzaron a opinar en redes sociales y algunos daban diferentes escenarios entre ellos la opción más probable es una despedida definitiva. Sin sus dos columnas creativas, continuar podría interpretarse como una ruptura con la esencia original del grupo. En el rock en español, no son pocas las bandas que han optado por cerrar ciclos para proteger su legado.

Otra posibilidad es la continuidad con nuevos integrantes, una fórmula común en agrupaciones longevas que buscan mantener vivo su nombre ante la demanda del público. En este escenario, músicos que ya han colaborado en giras recientes podrían asumir el reto. Incluso se ha mencionado que el hijo de Felipe Staiti, también músico, podría formar parte de este proceso.

En redes aseguran que podrían seguir como un proyecto homenaje o legado vivo, con giras tributo oficiales, conciertos con invitados especiales y presentaciones dedicadas a celebrar la historia de la banda sin asumir una etapa convencional.

Por ahora, no hay una decisión oficial.