¿Roban la herencia de Michael Jackson? Su hija, París Jackson, señala a los culpables del presunto delito

A 16 años de la muerte de Michael Jackson, su nombre sigue generando titulares, no solo por su legado musical, sino también por los numerosos conflictos legales que rodean su fortuna. Esta vez, su hija Paris Jackson ha elevado una seria denuncia por presunto robo millonario de la herencia de su padre . ¿A quién acusa?

¿De qué murió Michael Jackson hace 16 años?

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación aguda por propofol y benzodiacepinas. La muerte fue clasificada como homicidio involuntario.

El propofol es un potente anestésico que normalmente se usa en hospitales, y fue administrado por su médico personal, Conrad Murray, para ayudarlo a dormir. Sin embargo, no es seguro usarlo fuera de un entorno hospitalario, y mucho menos sin monitoreo adecuado. La combinación con otros sedantes fue lo que causó su paro cardíaco.

El Dr. Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2011 y condenado a 4 años de prisión, de los cuales cumplió 2.

Acusaciones de Paris Jackson: “Pagos excesivos y falta de transparencia”

Paris Jackson, de 27 años, ha dado un paso decisivo al presentar documentos en la Corte Superior de Los Ángeles, donde acusa directamente a los albaceas del testamento de su padre, John Branca y John McClain, de autorizar pagos ilegítimos a firmas legales . Según la denuncia, en 2018 se habrían desembolsado más de 625 mil dólares, incluyendo 250 mil dólares por “tiempo no registrado”, a tres despachos jurídicos.

La modelo, cantante y activista considera que estas prácticas no solo violan órdenes judiciales que limitaban los honorarios hasta recibir aprobación formal del tribunal, sino que además se aprovecharon de la falta de supervisión efectiva del patrimonio de Jackson. “ Estas prácticas son dolorosas e injustas ”, declaró Paris. Retomado del portal Quién, París también señaló lo siguiente:

Un grupo de abogados bien remunerados está extrayendo dinero a plena vista”, afirmó, solicitando una revisión exhaustiva de todos los pagos realizados desde 2009. París Jackson

La denuncia pone en tela de juicio el funcionamiento interno del equipo legal que ha estado al frente de uno de los patrimonios más complejos y lucrativos de la industria del entretenimiento.

París Jackson, hija de Michael Jackson, revela mal manejo en la herencia de su padre / Redes sociales

¿Los albaceas de la herencia de Michael Jackson se declaran culpables?

Ante las acusaciones, los administradores legales del patrimonio, Branca y McClain, respondieron de forma contundente. En una declaración presentada el 15 de julio de 2025, argumentaron que las objeciones de Paris eran “inoportunas” y pidieron su desestimación .

Ambos defendieron su trabajo destacando que cuando tomaron el control del patrimonio en 2009, este enfrentaba más de medio billón de dólares en deudas. Gracias a su gestión, aseguran, el legado de Michael Jackson no solo fue salvado de la bancarrota, sino transformado en una de las propiedades más rentables del entretenimiento mundial.

Según cifras presentadas en la corte, el patrimonio ha generado al menos 287 millones de dólares para los beneficiarios directos: Prince, Paris y Bigi Jackson. También subrayaron que los honorarios cobrados fueron “razonables y merecidos”, considerando que resolvieron más de 15 demandas legales, protegieron el valioso catálogo musical de Jackson y consolidaron numerosos acuerdos comerciales y de derechos.

