Tiroteo en casa de Vanessa Guzmán pone en riesgo el futuro de su hijo: esto fue lo que pasó

La actriz Vanessa Guzmán rompió el silencio sobre las secuelas que dejó la balacera registrada en su casa en El Paso, Texas, un hecho que se dio a conocer el pasado 10 de noviembre y que generó múltiples versiones en medios y redes sociales. La estrella mexicana recordó el episodio mientras se encontraba en México atendiendo un compromiso laboral, cuando fue informada de lo ocurrido. Sin embargo, el tema que más llamó la atención fue el de la balacera en su domicilio, especialmente por las afectaciones que, según explicó, enfrenta su hijo menor.

¿Por qué la carrera deportiva del hijo de Vanessa Guzmán está en riesgo?

Vanessa Guzmán explicó que los rumores mediáticos que surgieron tras el ataque, incluyendo especulaciones sobre un posible atentado, han puesto en una situación complicada el proceso de reclutamiento universitario de su hijo, quien aspira a continuar su carrera como jugador de fútbol americano en Estados Unidos.

La actriz detalló que su hijo actualmente se encuentra en un periodo clave, pues tiene más de 14 ofertas de universidades interesadas en integrarlo a sus equipos deportivos. Sin embargo, puntualizó que cualquier información negativa o mal interpretada puede afectar su perfil ante los reclutadores.

“En Estados Unidos es un tema muy delicado... Él está en proceso de reclutamiento. Tiene ahorita más de 14 ofertas para estudiar y que se lo lleven a jugar fútbol americano en las universidades” Vanessa Guzmán

Guzmán subrayó que la difusión de versiones sin sustento podría perjudicar la imagen del joven atleta en un momento decisivo para su futuro académico y deportivo.

¿Qué se sabe sobre la balacera ocurrida en la casa de Vanessa Guzmán?

La actriz Vanessa Guzmán recordó que el incidente ocurrió mientras su hijo se encontraba dentro de la propiedad, aunque afortunadamente resultó ileso. Según lo que confirmó en un comunicado difundido el 10 de noviembre, sí se registró un ataque con disparos, pero negó que se tratara de un atentado directo o un acto dirigido específicamente contra ella o su familia.

En ese entonces, su hijo también aclaró públicamente que la balacera no tenía relación con ellos. Vanessa ha evitado dar más detalles sobre las investigaciones para no interferir en el trabajo de las autoridades estadounidenses.

La propia Guzmán destacó que mantener la discreción ha sido importante justamente porque su hijo está atravesando un proceso determinante para su ingreso a la universidad, por lo que cualquier señalamiento podría volverse un obstáculo en su desarrollo como deportista.

¿Qué dijo Vanessa Guzmán sobre regresar a la actuación?

Vanessa Guzmán reveló que está dispuesta a retomar su carrera artística, a pesar de los cambios físicos que adoptó durante su etapa como fisicoculturista. En entrevista con medios aseguró: “Quiero regresar a mi carrera como actriz”, pues considera que la actuación sigue siendo una parte fundamental de su trayectoria.

Guzmán reconoció que su nuevo físico, resultado de años de entrenamiento intenso, ha complicado su reintegración a proyectos de televisión. Afirmó que esta transformación muscular ha generado prejuicios en algunos productores y en la industria: aunque está lista para asumir papeles, a veces se cuestiona su elegibilidad por su apariencia.

Al mismo tiempo, dejó en claro que no descarta realizar cambios físicos nuevamente si un proyecto lo demanda. “Si como actriz me pueden requerir ciertos cambios físicos para determinados personajes, pues obviamente, ¿por qué negarse?”, comentó, sugiriendo que sigue abierta a adaptarse para encajar en los cánones que exija un guion.

