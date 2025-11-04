Vanessa Guzmán rompe el silencio: ¿Deja el fisicoculturismo y regresa a las telenovelas? Esto respondió

La actriz mexicana Vanessa Guzmán volvió a acaparar la atención de sus seguidores al responder preguntas en sus redes sociales, donde es muy activa. Entre los comentarios que le dejaron sus fans, destacó uno relacionado con su faceta artística, fue ahí donde la originaria de Chihuahua respondió si va retomar su carrera en la actuación.

Aunque Vanessa se ha mantenido dedicada en los últimos años a proyectos deportivos y competencias internacionales de fisicoculturismo, el público continúa manifestando su interés por verla nuevamente en la pantalla.

Vanessa Guzmán hace un triste anuncio en sus redes sociales / Instagram: @vanessagumann

¿Cuándo regresa Vanessa Guzmán a las telenovelas?

Hasta el momento, la actriz de 49 años, Vanessa Guzmán, no ha anunciado de manera oficial una fecha exacta para su regreso a las telenovelas. Sin embargo, la actriz sí respondió recientemente a uno de los comentarios que recibió en sus redes sociales, donde un seguidor le preguntó sobre su posible retorno a la actuación. Ahí, la actriz sorprendió al asegurar que esta posibilidad podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Su respuesta fue breve pero directa, generando expectativa entre quienes siguen de cerca su carrera.

En su mensaje, Vanessa Guzmán escribió: “Y muy pronto… así sea”, dejando entrever que ya está considerando volver a la televisión después de varios años enfocada en proyectos deportivos y competencias de fisicoculturismo. Aunque esta frase no incluye detalles concretos, bastó para desatar una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes han expresado en repetidas ocasiones su interés por verla nuevamente interpretando personajes en melodramas.

A pesar de que no ofreció una fecha específica, ni mencionó qué tipo de producción estaría dispuesta a realizar, su comentario fue interpretado como una señal de apertura después de un largo periodo fuera de los foros. Durante ese tiempo, la actriz se alejó gradualmente de las cámaras para concentrarse en su salud física, su disciplina deportiva y nuevos objetivos personales.

Historias de Vanessa Guzmán / Captura de pantalla

¿Vanessa Guzmán dejará el fisicoculturismo por regresar a la telenovelas?

Además de responder sobre su posible regreso a los foros, Vanessa Guzmán informó que dejará el fisicoculturismo debido a una lesión en la cadera. Esta disciplina formó parte fundamental de su vida en los últimos años, donde ganó múltiples competencias internacionales, reconocimiento y un lugar destacado en el ámbito fitness.

La actriz expresó parte de su sentir al anunciarlo en un video en redes sociales:

“Con mucha tristeza doy esta noticia, pero sé que todo será para bien. Gracias a todos y cada uno de los atletas, amigos, colegas, sponsors que hasta hoy siguen confiando en mí. A mis alumn@s por su paciencia ante tanta dificultad. Muy agradecida con mi equipo que me cobijó por los últimos tres años, a mi coach por su apoyo incondicional. Hoy cierro un ciclo, que será para avanzar y crecer en muchos otros aspectos” Vanessa Guzmán

Otro punto que destacó fue que su decisión está enfocada en cuidar su salud y evitar complicaciones. Señaló que prefiere atender la lesión de manera integral para no poner en riesgo su calidad de vida. Aclaró que, aunque hará una pausa, no descarta la posibilidad de retomar el fisicoculturismo más adelante, ya que le aporta beneficios físicos y mentales importantes.

Vanessa Guzmán se ha dedicado desde hace 4 años a la disciplina del fisicoesculturismo. / Instagram: @vanessagumann

¿Por qué Vanessa Guzmán se alejó de la televisión?

Vanessa Guzmán se tomó una pausa de la televisión hace varios años para enfocarse al cien por ciento en proyectos vinculados al deporte. Este cambio de rumbo llamó la atención del público, ya que su exitosa carrera en melodramas parecía tener continuidad. Sin embargo, decidió explorar nuevas metas, lo cual la llevó a destacarse también en otro ámbito.

Mientras tanto, continúa compartiendo su proceso de recuperación, rutinas, avances musculares y mensajes de motivación. Esto ha permitido que mantenga una comunidad activa, cercana y pendiente de cada actualización relacionada con su estado físico y profesional.

