Vanessa Guzmán: Reportan que su casa fue supuestamente atacada a tiros y publican VIDEO falso sobre su muerte

Vanessa Guzmán encendió las alarmas. Reportaron que el pasado fin de semana supuestamente fue baleada su casa junto a su hijo con Uberto Bondoni. La situación causó revuelo en redes sociales. Incluso, circuló un video falso en el que informaron que la actriz de ‘Atrévete a soñar’ presuntamente murió, a los 49 años, lo cual preocupó aún más a sus seguidores. Sin embargo, todo se trataría de un video hecho con la inteligencia artificial. Esto es lo que sabemos.

Cabe recordar que, hace unos días, Vanessa Guzmán habló como nunca en sus redes sociales sobre su regreso a la pantalla chica tras poner una pausa a su carrera como fisicoculturista.

Reportan que la casa de Vanessa Guzmán fue atacada. / IG: @vanessaguzmann

¿Balearon la casa de Vanessa Guzmán junto a su hijo con Uberto Bondoni?

Luego de que Vanessa Guzmán dio a entender la posibilidad de regresar a las telenovelas, una lamentable tragedia se habría suscitado el pasado fin de semana. De acuerdo con Jorge Carbajal, la actriz habría sufrido un presunto atentado en su casa en El Paso, Texas.

Vanessa Guzmán se encontraba con su hijo cuando supuestamente fue baleada su casa. / IG: @vanessaguzmann

Además, el periodista comentó que el hijo de la actriz, presuntamente, estaba con ella en el momento del supuesto incidente. A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Carbajal señaló:

“Este fin de semana, la casa de la actriz Vanessa Guzmán, ubicada en El Paso, Texas, fue baleada mientras en el interior se encontraba su hijo”, Jorge Carbajal

Asimismo, compartió que las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y hallar a los responsables de esta lamentable situación.

“Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de este ataque”, agregó.

Así lo dijo Jorge Carbajal:

¿Vanessa Guzmán presuntamente murió tras un ataque a su casa en El Paso, Texas? La noticia falsa que circula en YouTube

Luego de que los seguidores de Vanessa Guzmán, actriz de ‘Atrévete a soñar’, se preocuparon por esta terrible situación, se viralizó un video falso de YouTube en el que informaron la presunta muerte de Vanessa Guzmán, a los 49 años. Al momento de la redacción de esta nota ninguno de los allegados a la histrionisa, así como ella misma han confirmado esta versión.

En la descripción de este video falso de YouTube se lee lo siguiente:

“Vanessa Guzmán falleció repentinamente en su casa a la edad de 49 años, final trágico y desgarrador”, Video falso de YouTube

Crearon un video falso sobre la supuesta muerte de Vanessa Guzmán. / IG: @vanessaguzmann

Sin embargo, cibernuatas señalaron que en el contenido del clip no brinda información sobre las causas del supuesto deceso de la histrionisa, pese a que si se escuchan detalles de toda su carrera.

Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar a este rumor falso y reprobaron que existan páginas que crean este tipo de contenido.



“Que mentiras solo por qué quieres ser escuchado, jamás mencionaste su fallecimiento. ojala que ella te demandé por lo que tú dices”,

“ En este video nunca mencionan que haya muerto”,

En este video nunca mencionan que haya muerto”, “No entiendo porque no cancelan estos canales que solo transmiten mentiras”,

“Es mentira…Sigue vivita y coleando”,

Todo indica que se trata de un rumor infundado, lo que vuelve a mostrar la rapidez con la que se propaga información sin verificar en las redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Vanessa Guzmán tras rumor falso de su muerte?

El estado de salud de la fiscoculturista Vanessa Guzmán causó alertas tras el rumor falso de su muerte, así como el supuesto ataque a tiros en su casa el pasado fin de semana. Sin embargo, Jorge Carbajal señaló que la situación no pasó a mayores.

En la misma publicación, donde informó del presunto incidente que habría sufrido Guzmán, señaló:

“Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y (su hijo) se encuentra fuera de peligro”. Jorge Carbajal

Al momento, Vanessa Guzmán, ex de Eduardo Rodríguez, no ha confirmado que haya sufrido un ataque en su casa en El Paso, Texas. Sus seguidores esperan que muy pronto dé su versión de los hechos.