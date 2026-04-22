Vanessa Guzmán llega a sus 50 años y así lo celebra con impactante atuendo rosa y nuevo look: ¿Cómo luce?

Vanessa Guzmán se mostró muy contenta en redes sociales al compartir fotografías de su celebración por llegar a los 50 años de edad.

La actriz mostró lo contenta que se siente por llegar a esta etapa de su vida y lució un impactante atuendo rosa, así como un nuevo look, que ha dejado comentarios positivos en las redes sociales. ¡Checa todos los detalles de su celebración muy colorida!

Vanessa Guzmán contenta por llegar a sus 50 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo celebró sus 50 años de edad Vanessa Guzmán?

Vanessa Guzmán llegó a sus 50 años de edad y publicó diferentes fotografías, donde se le ve con varias de sus amigas, en redes sociales.

Aunque oficialmente su cumpleaños fue el 19 de abril, la artista compartió celebraciones previas y posteriores a esta fecha, ya que quería festejar con sus amigos y familia.

Las fotografías mostraron a la artista feliz portando un elegante vestido y tacones rosas, además de unos globos con el número 50 y flores.

Acompañada de un mensaje, agradeció a sus amigas que estuvieron con ella por hacer una noche muy especial para la modelo.

Así arrancan los primeros festejos previos a mi cumpleaños… y no podría sentirme más agradecida. Fue una noche hermosa, rodeada de alumnas y amigas del gym que han sido parte de este camino, compartiendo cariño, sonrisas y palabras que me llevo en el corazón. Gracias a cada una por hacer de este primer festejo un momento tan especial. Recibo este nuevo ciclo de vida con gratitud, ilusión y muchas ganas de seguir creciendo. ¡Lo mejor apenas comienza!” Vanesa Guzmán.

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¿Quién es Vanessa Guzmán y qué dijo sobre regresar a la televisión?

Vanessa Guzmán es una actriz y fisicoculturista, quien ha participado en varios proyectos televisivos y también comparte sus rutinas para mantenerse en forma.

Antes de dar el salto a la fama, fue reconocida por participar en diferentes concursos de belleza como ‘Nuestra Belleza México 1995’, así como en Miss Universo 1996.

Los proyectos en donde Guzmán ha estado presente son principalmente telenovelas y algunas conducciones como:



Soltero con hijas.

Atrévete a soñar.

Alborada.

Entre el amor y el odio.

Amigos por siempre.

Aventuras en el tiempo.

Vanessa Guzmán participó en Atrévete a soñar. / Foto: Captura de pantalla.

Cabe recordar que Vanessa Guzmán se ha alejado de la pantalla para concentrarse en su físico, ya que vivió su su etapa completamente fitness, pero declaró sus intenciones de regresar a la actuación.

Detalló que su dedicación al fisicoculturismo la ha llevado a no ser aceptada como actriz, ya que los productores la señalan como atleta y no para interpretar algún personaje.

“Quiero regresar a mi carrera como actriz y dudé mucho de renunciar, de dejar todo, porque a lo mejor me estaba equivocando, que la vida de atleta no era lo mío. Quiero pensar que, si como actriz me pueden requerir ciertos cambios físicos para determinados personajes, pues obviamente, ¿por qué negarse a la posibilidad de esto?” Vanessa Guzmán.

De igual manera, Guzmán mencionó que su etapa en el mundo del fisicoculturismo también la ha llevado a conseguir premios y trofeos en las competencias.

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¿Cuántos hijos tiene Vanessa Guzmán?

Vanessa Guzmán tiene dos hijos: José Eduardo Rodríguez y José Uberto Bondoni Guzmán.

El primero de sus hijos, José Eduardo Rodríguez, lo tuvo con su pareja Eduardo Rodríguez, que en 2003 le pusieron fin a su relación.

En tanto, el hijo menor, Jose Uberto Bondoni Guzmán, fue fruto de su matrimonio que tuvo con Uberto Bondoni, con quien se separó en el año 2020.

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