Isaac Moreno novio de Galilea Montijo, aparece en Hoy y enciende las especulaciones, ¿nuevo conductor?

La transmisión de Hoy vivió un momento que no pasó desapercibido para los espectadores. La inesperada presencia de Isaac Moreno en el foro del matutino llamó la atención de los televidentes y de inmediato surgieron preguntas sobre una posible incorporación del novio de Galilea Montijo al programa pero la verdad era totalmente distinta.

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Galilea Montijo e Isaac Moreno / Foto: Redes sociales

¿Isaac Moreno se une al programa Hoy? La aparición del novio de Galilea Montijo que desató rumores

La presencia de Isaac Moreno en Hoy generó rumores sobre una posible integración al programa debido a que fue la primera vez que apareció dentro del foro del matutino. Su llegada tomó por sorpresa a Galilea Montijo, quien reaccionó emocionada al verlo entrar con un ramo de flores.

Las cámaras captaron el momento exacto en que la conductora se acercó a su pareja y expresó su felicidad por verlo en el programa.

"¡Amor, ¿qué haces aquí? Te amo!”, dijo Galilea sorprendida ante la llegada de su novio.

Sin embargo, no se trataba de una nueva integración al programa sino de que la visita formó parte de los festejos organizados para celebrar el cumpleaños de la conductora.

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¿Por qué Isaac Moreno visitó por primera vez el foro de Hoy y qué reveló sobre el matutino?

Durante su aparición, Isaac Moreno aprovechó las cámaras de Hoy para dedicarle un mensaje lleno de amor y admiración a Galilea Montijo, dejando claro el vínculo tan cercano que tienen.

“Ya le he dicho de todo, sabe lo que siento, te amo; eres una mujer increíble, un corazón con patas, una mamá espectacular, un ser humano maravilloso” Isaac Moreno

Además, Isaac confesó que era la primera vez que visitaba el foro del programa, lo que añadió un toque especial a su presencia.

Isaac Moreno “Es la primera vez que vengo aquí y la verdad que veo el compañerismo, el amor y el cariño que hay, la admiración, no solo a ella sino entre todos los compañeros”

El gesto romántico incluyó un ramo de girasoles. La conductora, visiblemente conmovida, disfrutó del momento mientras sus compañeros celebraban junto a ella.

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¿Qué sorpresas recibió Galilea Montijo en su cumpleaños durante la transmisión de Hoy?

El festejo de Galilea Montijo en Hoy estuvo lleno de momentos entrañables y sorpresas. La conductora disfrutó de su comida y postres favoritos, además de recibir mensajes de felicitación de figuras como Wendy Guevara, Karime Pindter y Grupo Firme.

Fans también se hicieron presentes en el foro, lo que provocó momentos emotivos durante la transmisión. Sin embargo, la visita de Isaac Moreno fue, sin duda, el instante más comentado del programa.

Con su característico sentido del humor, Galilea incluso hizo una broma sobre algo que había pedido durante toda la mañana: “¿Y mi cerveza?”.

A lo que Isaac respondió de forma divertida: “Está en casa”.

¿Cuántos años cumple Galilea Montijo y cuántos años lleva en la industria del espectáculo?

Galilea Montijo nació el 5 de junio de 1973 cumple 53 años.

En cuanto a su trayectoria, comenzó en el mundo del espectáculo a inicios de los años 90, tras ganar “La chica TV” en 1993, así que lleva aproximadamente más de 30 años de carrera en la televisión, el modelaje y el entretenimiento.