Anuncian en vivo en ‘Hoy’ la muerte de famoso productor de Netas divinas: ¿Quién fue Javier Labrada?

El mundo del espectáculo despertó con la triste noticia de la muerte de Elsa Aguirre, actriz de la época de oro del cine mexicano.

Lamentablemente, horas después también se dio a conocer la pérdida de una persona importante dentro de la televisión mexicana. El productor Javier Labrada falleció a los 80 años de edad, noticia que fue confirmada durante la transmisión del programa Hoy.

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Javier Labrada murió a los 80 años. / Instagram

¿Quién era Javier Labrada, productor de Televisa?

Javier Labrada Borquez fue una personalidad reconocida dentro de Televisa, donde se desempeñó como ejecutivo durante varios años. Además de su labor administrativa, también tuvo un papel importante detrás de cámaras como productor de diversos proyectos televisivos.

Uno de los programas más recordados bajo su producción fue Netas Divinas, del que estuvo al frente desde sus inicios en 2006 y durante varios años. También ocupó cargos relacionados con la distribución del contenido audiovisual de Televisa y fue responsable del área de programación nacional e internacional de la empresa.

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Javier Labrada / Instagram

¿Qué se sabe sobre la muerte de Javier Labrada?

La muerte del productor fue comunicada en televisión durante la emisión de Hoy del 15 de julio. Mientras se desarrollaba la sección ‘Las calientitas’, los conductores compartieron la noticia y le dedicaron un momento a cuadro para recordarlo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, durante el programa señalaron que la noticia se recibió de manera inesperada.

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Javier Labrada festejó su cumpleaños con familia y amigos / Instagram

Así anunciaron la muerte de Javier Labrada

Además del anuncio realizado en el programa matutino, la familia de Javier Labrada confirmó su fallecimiento a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una esquela, un emotivo mensaje de despedida y los datos de los servicios funerarios.

“Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas.

Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas, sus anécdotas, sus viajes, las sobremesas y tantos momentos bonitos que seguiremos recordando.” Familia de Javier Labrada

La publicación recibió mensajes de despedida por parte de diversas personalidades del espectáculo que trabajaron con él a lo largo de su carrera. Entre ellas estuvieron Yolanda Andrade y Consuelo Duval, quienes formaron parte de Netas Divinas durante la etapa en la que Labrada estuvo al frente de la producción.

La última publicación del productor en Instagram fue realizada apenas una semana antes de su muerte. En ella compartió imágenes de su viaje a Madrid, España, donde se encontraba en las celebraciones del Orgullo LGBT.

Esta noticia llega un día después de que se diera a conocer la muerte de Mykee Moves, bailarín de Rauw Alejandro que fue localizado sin vida en Miami, luego de ser reportado como desaparecido.

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