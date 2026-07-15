Muerte Elsa Aguirre: Así fue su último VIDEO publicado en sus últimas horas de vida: “Al final termino mal”

Se confirmó la muerte de la actriz Elsa Aguirre, una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, quien falleciera el 14 de julio en su casa de Cuernavaca, Morelos, rodeada de su familia. Internautas recuerdan que la intérprete compartió un video tan solo horas antes de noticia. ¿Cómo lucía?

¿De qué murió la actriz mexicana Elsa Aguirre?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Elsa Aguirre. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) se limitó a confirmar la muerte de la actriz mediante un comunicado, sin proporcionar información adicional:

Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Elsa Aguirre

Asimismo, la familia de la artista no ha anunciado si se llevará a cabo algún homenaje o acto público para despedirla.

Aunque su salud preocupaba, la propia Elsa habló hace unas semanas para los micrófonos de TVNotas e informó que se encontraba bien, dando un momento de tranquilidad a todos sus amigos, colegas y seguidores.

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La actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro, reapareció conectada a oxígeno y preocupó a sus seguidores.

¿Cuál fue la última publicación de Elsa Aguirre en sus últimos momentos de vida?

Horas antes de que se anunciara oficialmente su fallecimiento, Elsa Aguirre realizó una publicación en sus redes sociales, algo que muchos tomaron como una despedida.

Se trató de un video en el que, sentada frente a la cámara, recordó diversos momentos de su trayectoria cinematográfica y rindió homenaje al actor, compositor, director y comediante Joaquín Pardavé, con quien trabajó en varias producciones.

En el mensaje que acompañó el audiovisual, la actriz evocó el aniversario luctuoso de quien fuera uno de sus compañeros más recordados dentro de la industria:

Mis queridos amigos: Recordando a mi compañero Joaquín Pardavé a unos días de sus 71 años de su partida. La primer película que hicimos juntos fue Don Simón de Lira (...) luego vino Los viejos somos así (1948). Elsa Aguirre

El video fue publicado apenas horas antes del comunicado en el que se confirmó su muerte, convirtiéndose en el último mensaje que dejó para el público. Sobre su papel en la película Ojos de juventud, la actriz también mencionó:

Lo engaño, le soy infiel. Le digo cóbrese, por qué me ayuda tanto (...) Al final termino mal. Elsa Aguirre

En esa publicación, miles de internautas despidieron a la querida intérprete, cuya trayectoria es considerada una de las más importantes de una actriz mexicana.

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¿Cuáles son las películas de Elsa Aguirre más conocidas?

Elsa Aguirre fue una de las máximas figuras de la Época de Oro del cine mexicano e inició su carrera tras ganar un concurso de belleza a los 14 años.

A lo largo de más de cinco décadas participó en cerca de 50 películas y compartió pantalla con estrellas como:



Pedro Infante,

Jorge Negrete,

Cantinflas,

Arturo de Córdova,

Dolores del Río,

Silvia Pinal,

Ignacio López Tarso y

Pedro Armendáriz.

Entre sus películas más reconocidas se encuentran:



Algo flota sobre el agua,

Ojos de juventud,

Lluvia roja,

La mujer que yo amé,

Cuatro noches contigo,

Cuidado con el amor,

Vainilla, bronce y morir,

Sólo de noche vienes,

Casa de mujeres y

y El día de la boda.

También tuvo una importante presencia en televisión, convirtiéndose en uno de los íconos más importantes del cine y el espectáculo mexicano. Elsa Aguirre sufrió la trágica muerte de su hijo, un hecho que la marcó de manera definitiva.

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