¿De qué murió Elsa Aguirre? Muere la leyenda del Cine de Oro mexicano a los 95 años; esta fue su última voluntad

Elsa Aguirre, una de las grandes divas del Cine de Oro mexicano, muere a los 95 años de edad, dejando un vacío enorme en la industria del entretenimiento y en la memoria de quienes crecieron viendo sus películas. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque apenas unos meses atrás la actriz había hablado abiertamente sobre su salud, su filosofía de vida y hasta sobre lo que quería que pasara con sus restos el día que ya no estuviera.

Aquí te contamos todos los detalles que se conocen hasta el momento sobre su muerte, la última voluntad de Elsa Aguirre y el proyecto autobiográfico que marcó el cierre de su historia.

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Muere Elsa Aguirre

¿Quién confirmó la muerte de Elsa Aguirre?

La muerte de Elsa Aguirre fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organización de la que la actriz formaba parte, la madrugada de este 15 de julio. A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, la ANDI lamentó el fallecimiento de quien fue una de las actrices más representativas de la época dorada del cine nacional.

El mensaje, firmado por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la asociación, la describió como una de las figuras más icónicas de esa era, reconocida tanto por su talento actoral como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande:

ANDI “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande.”

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¿De qué murió Elsa Aguirre? Esto es lo que se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Hasta ahora, la causa de la muerte de Elsa Aguirre no ha sido revelada. El comunicado difundido por la ANDI únicamente confirmó el deceso de la actriz, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

De igual manera, tampoco se ha informado si la familia organizará algún homenaje o ceremonia pública para despedir a una de las últimas grandes estrellas vivas del Cine de Oro mexicano.

¿Cómo fue la última aparición pública de Elsa Aguirre?

La última actualización sobre la salud de Elsa Aguirre ocurrió en septiembre de 2025, cuando concedió una entrevista a TVNotas en la que aclaró los rumores que surgieron tras aparecer con un equipo de oxígeno.

Lejos de mostrarse preocupada, la actriz aseguró que se sentía tranquila y agradecida por la vida que había llevado. Incluso afirmó que su disciplina alimenticia y sus hábitos saludables le habían permitido llegar a los 95 años con bienestar.

“Yo me encuentro bien, ¿qué te puedo decir? No me canso de dar gracias a Dios”. Elsa Aguirre

En aquella conversación también explicó que durante más de seis décadas mantuvo una estricta rutina basada en una alimentación ovolactovegetariana y alejada de los excesos.

“De 95 años que tengo yo, más de 60 de llevar la disciplina de ovolacto vegetariana, de no tomar licor, ni fumar, ni carnes, ni café, ni nada de eso. La verdad que me siento bien, ¿no?” Elsa Aguirre

Sus declaraciones tranquilizaron a muchos de sus admiradores, quienes jamás imaginaron que meses después llegaría la noticia de su fallecimiento.

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¿Cuál era la última voluntad de la actriz Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre nunca evitó hablar de la muerte. Con la serenidad que la caracterizaba, compartió públicamente cuál era el deseo que esperaba que se cumpliera cuando llegara el final de su vida.

La actriz pidió ser incinerada y que sus cenizas fueran depositadas en un sitio elevado, lejos de todo lo material. Además, encomendó esa misión a su ahijado, el cantante y compositor Hassim Estrada, a quien unía una estrecha relación.

Elsa Aguirre “Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”.

Hassim Estrada también es nieto de José Manuel Estrada, conocido como “El gran Gurú”, maestro espiritual que transformó profundamente la vida de Elsa Aguirre. Gracias a esa influencia, la actriz dejó atrás hábitos como fumar, beber alcohol y consumir carne.

“Desde que lo conocí cambié de comer carne, de fumar y de tomar, porque ya no me sentía bien. Gracias a esa disciplina me transformé y cambié”. Elsa Aguirre



La actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro, reapareció conectada a oxígeno y preocupó a sus seguidores.

¿Qué pasó con la autobiografía de Elsa Aguirre y cuál fue su último gran proyecto?

Uno de los mayores sueños de Elsa Aguirre era compartir su historia con el público a través de una autobiografía autorizada. Durante una entrevista adelantó que trabajaba en “De mis labios a tus ojos”, un libro escrito junto con Enrique Gutiérrez.

La actriz también reveló que el proyecto estaría acompañado por una canción del mismo nombre, compuesta por Javier Manrique, de la cual ella misma sería coautora.

“Yo ahora soy coautora y va a salir esta canción. Es muy bonita”. Elsa Aguirre



La obra recopila más de nueve décadas de experiencias personales y profesionales, desde su infancia en Chihuahua hasta su llegada accidental al cine, pasando por sus romances más conocidos, entre ellos el que sostuvo con Jorge Negrete, sus matrimonios y la filosofía espiritual basada en el yoga y la meditación que adoptó durante gran parte de su vida.

La publicación también sirvió para poner fin a la confusión generada en años recientes por un libro no autorizado con un título similar, situación que la propia actriz aclaró públicamente. “De mis labios a tus ojos” quedó como la autobiografía oficial y avalada por Elsa Aguirre, convirtiéndose en el último gran legado que dejó para sus admiradores.