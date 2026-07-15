Muere Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano; la ANDI confirma su fallecimiento

La industria del espectáculo mexicano está de luto. La madrugada de este 15 de julio, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmaron la muerte de Elsa Aguirre, reconocida actriz y cantante que se convirtió en una de las máximas figuras del Cine de Oro mexicano.

La noticia fue dada a conocer a través de un mensaje oficial de la institución en Instagram provocando una ola de reacciones y mensajes de despedida para la icónica artista.

ANDI informó:

ANDI “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande. Algunas de sus películas fueron: “Cuidado con el amor”, “Lluvia roja” y “La mujer que yo amé”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”

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¿Quién fue Elsa Aguirre?

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua, y se convirtió en una de las grandes divas del Cine de Oro mexicano. Su historia en el espectáculo comenzó cuando apenas tenía 14 años, tras ganar un concurso de belleza organizado por CLASA Films Mundiales, lo que le abrió las puertas del cine junto a su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria participó en cerca de 50 películas, además de telenovelas y proyectos musicales, consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla grande en México.

Durante la Época de Oro compartió créditos con figuras históricas como:

Pedro Infante

Jorge Negrete

Cantinflas

Arturo de Córdova

Dolores del Río

Silvia Pinal

Ignacio López Tarso

Pedro Armendáriz, entre muchos otros.



Entre sus películas más recordadas destacan ‘Algo flota sobre el agua '(1947), ‘Ojos de juventud '(1948), ‘Lluvia roja’ (1950), ‘La mujer que yo amé '(1950), ‘Cuatro noches contigo’ (1952), ‘Cuidado con el amor '(1954), ‘Vainilla, bronce y morir’ (1957), ‘Sólo de noche vienes’ (1965), ‘Casa de mujeres’ (1966) y ‘El día de la boda’ (1968).

En televisión también dejó huella con telenovelas como ‘Lo blanco y lo negro’, ‘Acapulco, cuerpo y alma’, ‘Mujeres engañadas’ y ‘Belinda’, esta última marcó su despedida definitiva de la actuación. En 2003 recibió el Ariel de Oro por su destacada trayectoria cinematográfica.

Elsa Aguirre y Alma Rosa. / Archivo

En el terreno personal, Elsa Aguirre estuvo casada en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con Armando Rodríguez Morado, con quien tuvo a su único hijo, Hugo Aguirre. Años después reveló que esa relación estuvo marcada por la violencia física y psicológica, motivo por el que decidió divorciarse. Posteriormente contrajo matrimonio con el cineasta José Bolaños y más tarde con el maestro de yoga Rafael Estrada Valero, aunque ninguno de esos enlaces perduró. Además, mantuvo un conocido romance con Jorge Negrete, pero la relación terminó poco tiempo después.

Uno de los golpes más duros de su vida fue la muerte de su hijo Hugo, quien falleció tras un accidente automovilístico, una pérdida que la actriz describió como el momento más doloroso de su existencia. Fuera de los reflectores, dedicó gran parte de su vida a la práctica y difusión del yoga, disciplina que abrazó durante más de cinco décadas y que consideraba fundamental para mantener el equilibrio físico y espiritual. Su elegancia, belleza y talento la convirtieron en un símbolo del cine nacional, dejando un legado que trascendió generaciones y la posicionó como una de las últimas grandes estrellas vivientes del Cine de Oro mexicano.

¡Descanse en paz!