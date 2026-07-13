Muere famosa influencer Marie Claire González tras denunciar presunto maltrato: “Hay golpes que no se ven”

A unas semanas de que la conductora Edna Monroy denunciara en redes sociales haber sido víctima de violencia física, ahora se confirmó la muerte de Marie Claire González, ha conmocionado las redes sociales durante las últimas horas. La noticia también causó confusión, te contamos por qué.

Muere Marie Claire González / Redes sociales

¿Cuándo denunció presunto maltrato la fallecida influencer Maria Claire González?

En las últimas semanas de su vida, Marie Claire González utilizó sus redes para romper el silencio sobre la violencia de género. El 28 de junio publicó una fotografía en la que mostraba moretones en su rostro, acompañada de la frase “Tamos vivos” y con el siguiente mensaje:

El hecho que no me haya muerto con todo lo que me ha pasado, confirma que soy el personaje principal. Marie Claire González

Posteriormente, el 1 de julio, escribió un mensaje sobre el abuso y el maltrato psicológico, haciendo más clara su denuncia, pues publicó una lista que relataba las “señales” de alguien que recibe este tipo de violencia:

Agradezcan a su circulo cero por darles fuerzas cuando estan en el agujero, por quienes te aman incondicionalmente, por escuchar con paciencia y empatía, por quienes te buscan cuando te aíslas porque crees que puedes sola y en realidad puedes pero no necesitas hacerlo sola. Marie Claire González

Su partida, aún bajo investigación por las autoridades, genera teorías e hipótesis sobre las secuelas del maltrato psicológico y físico. ¿Qué consecuencias habrán?

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¿Por qué la muerte de Marie Claire González causó confusión en redes?

Varios medios comenzaron a compartir la muerte de Marie Claire González en sus redes sociales, pero la confusión para internautas llegó cuando creyeron que se trataba de la conductora de La casa de los famosos México: Marie Claire Harp.

En comentarios, podían leerse las siguientes suposiciones:



“Es la chica güera de La casa de los famosos México ”,

”, “La güera de La casa de los famosos México ” y,

” y, "¿Es mentira, no?”

Cabe señalar que NO se trata de Marie Claire Harp, pero la similitud del nombre provocó que cientos de usuarios creyeran que se trataba de la conductora que actualmente triunfa en Televisa.

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Confunden a Marie Claire Harp / Redes sociales

¿Quién era Marie Claire González y a qué se dedicaba?

Marie Claire González era una de las empresarias e influencers más destacadas de Panamá y Centroamérica, conocida también por ser la fundadora de Executive Lab, reconocida por Forbes como una de las mujeres más exitosas e influyentes.

Como escritora y conferencista internacional, impulsó el desarrollo de mujeres en Centroamérica, motivándolas a liderar proyectos y a priorizar su bienestar emocional. Su trabajo no se limitó al ámbito profesional: promovía la importancia de la salud mental.

Marie Claire dejó un mensaje programado en sus redes sociales, mismo que se publicó tras su muerte, se menciona que atentó contra su vida, pero las investigaciones terminarán con las especulaciones:

Hay golpes que no se ven. Hay heridas que nunca sanan. Hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuántas veces los rompan. Pero hay dolores que tienen límite. Marie Claire González

Miles de seguidores la han despedido en sus redes sociales, agradeciéndole por el legado que construyó durante sus 39 años de edad.

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