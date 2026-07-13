Muere Sam Neill, el actor de “Jurassic Park”, a los 78 años: esto se sabe de su muerte

El actor Sam Neill que le puso rostro al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park murió este lunes en Sídney, Australia, a los 78 años, y la noticia cayó como bomba porque apenas unos meses atrás había contado que estaba libre de cáncer. Su familia confirmó el deceso con un comunicado

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¿De qué murió Sam Neill, el actor de Jurassic Park?

La causa exacta de la muerte de Sam Neill no se ha revelado públicamente. Su familia únicamente informó que fue “repentina e inesperada” y ocurrió en el hospital privado St Vincent’s de Sídney, donde el actor recibía atención médica.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Neill llevaba meses hablando abiertamente de haber vencido un cáncer que lo tuvo al borde de la muerte: en sus memorias publicadas en 2023 confesó que estaba “posiblemente muriendo” a causa de un linfoma no hodgkiniano en etapa tres. Sin embargo, en abril de este año había compartido con orgullo que una terapia genética logró modificar su sistema inmunitario y dejarlo libre de la enfermedad. Por eso el comunicado familiar remarcó que, aunque la pérdida fue abrupta, existía cierto consuelo en saber que el cáncer ya no formaba parte de su historia al momento de morir.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”. Familia del actor de “Jurassic Park”

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¿Sam Neill tenía miedo a morir? Esta fue la reflexión que dejó tras superar el cáncer

La muerte de Sam Neill también hizo que muchos recordaran una de las declaraciones más emotivas que ofreció durante su lucha contra el cáncer. En 2023, el actor reveló que había sido diagnosticado con un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común de linfoma no hodgkiniano que se encontraba en una etapa avanzada.

Lejos de ocultar su enfermedad, el protagonista de Jurassic Park decidió hablar con honestidad sobre el tratamiento que enfrentaba. En sus memorias relató parte del proceso y, con el paso de los meses, logró controlar el padecimiento gracias a una innovadora terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

Aunque enfrentó un complicado diagnóstico, el actor dejó claro que la muerte no era lo que más le preocupaba. Lo que realmente lamentaba era pensar en todo lo que aún quería vivir y realizar.

“No me asusta en absoluto morir. Eso no me preocupa. Nunca me ha preocupado, desde el principio. Pero me molestaría, porque todavía hay cosas que quiero hacer”. Sam Neill

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¿Quién fue Sam Neill? La trayectoria del actor que conquistó Hollywood con Jurassic Park

Hablar de Sam Neill es recordar una carrera de casi cinco décadas frente a las cámaras. Nació el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte, aunque desde niño se estableció en Nueva Zelanda, país con el que siempre mantuvo un fuerte vínculo.

Sus primeros éxitos llegaron durante las décadas de los setenta y ochenta con películas como:



My brilliant career

Possession

Dead calm

Sin embargo, el papel que cambió para siempre su carrera fue el del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg en 1993 que revolucionó la industria cinematográfica y se convirtió en un fenómeno mundial.

Gracias a ese personaje regresó años después en distintas entregas de la franquicia, consolidándose como uno de los rostros más representativos de la saga.

Además de Jurassic Park, participó en importantes producciones como:



La caza del cctubre rojo

El piano

Horizonte final

The horse whisperer

Peaky blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell.

Su versatilidad le permitió alternar entre el drama, el thriller, el cine de acción y la televisión, ganándose el respeto tanto del público como de la crítica especializada.