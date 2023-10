Sam Neill, actor de Jurassic Park, revela que lucha contra el cáncer sin miedo a morir: “Estoy preparado”

Sam Neill, actor neozelandés, mayormente conocido por su papel en de Damien Thorn en Omen III: The Final Conflict y Alan Wright en la saga de Parque Jurásico, confesó que está preparado para morir de cáncer, pero no para retirarse de la industria.

Recordemos que el pasado mes de marzo, el histrión confesó que le fue diagnosticado un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer que afecta a la sangre, por lo que Sam tomó un tratamiento de quimioterapia por tres meses. Sin embargo, su actitud en cuanto a su enfermedad era pesimista.

Ahora, Neill relató, para una entrevista con el medio Australian Story, lo que ha sido su lucha contra el cáncer y lo mucho que ha trabajado para dejar la enfermedad lejos de sus prioridades.

“Sé que lo tengo, pero no estoy interesado en él… Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas”, comentó.

Sin embargo, su situación no ha sido fácil, ya que se ha enfrentado a diversos obstáculos en esta gran batalla.

Sam Neill confiesa que sus tratamientos en contra del cáncer no están haciendo efecto

Como se mencionó anteriormente, Sam fue sometido a un tratamiento de quimioterapia. No obstante, este no fue efectivo, lo que derivó a que el tumor siguiera en crecimiento.

Aunque sus médicos han intentado buscar diversas alternativas, le han asegurado que estos eventualmente podrían dejar de funcionar.

En su libro de memorias relató cómo es vivir con el cáncer. / Instagram: @samneilltheprop

Por ello, el actor se ha enfrentado a un panorama complicado, pero aseguró que afrontará la adversidad con calma y aceptación, puesto que él no le teme a la muerte.

“Estoy preparado para eso… Se siente plenamente vivo, feliz de respirar y de mirar el cielo azul”, agregó.

Pese a que Neill sigue en batalla contra esta enfermedad, se ha negado a abandonar su mayor pasión, por lo que sigue siendo parte de diversos proyectos televisivos y cinematográficos, trabajo que le hace valorar y agradecer las oportunidades que la vida le ha brindado.

“Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy, por tanto”, concluyó.