Famoso actor de Guardian de mi vida confiesa que tuvo que mentir para conseguir un papel en la telenovela

Pedro Baldo llegó de Argentina en 2022 y se ha convertido en uno de los nuevos galanes de la televisión mexicana. Actualmente lo podemos ver como “Carlo Kuri” en ‘Guardián de mi vida’, y nos confesó que en el casting tuvo que decir una pequeña mentira para quedarse, ya que es un melodrama con mucha acción.

¿Quién es el actor argentino Pedro Baldo? / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿Cuál es el personaje de Pedro Baldo en la telenovela ‘Guardián de mi vida’?

Pedro Baldo nos dio detalles sobre el personaje que interpreta en la telenovela: “‘Carlo Kuri’ es un personaje que se entromete en la pareja (protagónica) joven. Tiene un matrimonio arreglado con el personaje de ‘Barbie’ para proteger a sus familias, pero la verdad siempre sale a flote. Va a descubrir que eso no es el amor verdadero y está en esa búsqueda”.

En la telenovela trabaja al lado de Víctor González / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿Cómo consiguió Pedro Paldo su papel en la telenovela ‘Guardián de mi vida’?

Para el casting, el argentino tuvo que recurrir a una mentira y conseguir ese papel. “Les dije que sabía andar en moto de toda la vida (ríe), y ya en las clases se dieron cuenta de que no era cierto, pero me tuvieron paciencia, porque mi personaje maneja una chopper bastante grande. Fue muy divertido”.

Para su preparación, tomó clases de motociclismo y todo salió bien. No ocurrió ningún accidente, ya que en las escenas de mayor peligro también contaron con dobles de acción: “Nos apoyaron stunts profesionales y nunca estuvimos en riesgo”.

Nos contó también cómo se llevaron a cabo las escenas de pasión: “Fueron muy bien cuidadas, siempre profesionales, con mis compañeras lo hablamos y dirección nos cuidó mucho. Fue muy respetuoso todo”.

Tuvo que mentir para conseguir el papel, ¡dijo que sabía andar en moto desde toda la vida! / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿En qué se parece Pedro Baldo a su personaje, Carlos Kuri, en la telenovela ‘Guardián de mi vida’?

El argentino revela las motivaciones de su personaje con las que mejor se identifica y nos explica que “lo importante no es solamente lo material sino lo humano, y eso lo va a ir descubriendo: el amor sincero, las personas reales y el amor no se puede forzar. Es en lo que más reflejado me vi. Es una historia muy divertida”.

También se dijo estar muy agradecido con la vida, porque desde que llegó a México ha tenido trabajo:

“Me siento muy afortunado de poder tener trabajo con tan buenas producciones y actores tan preparados. De mi parte, voy a seguir preparándome para estar a la altura y tener la posición privilegiada de tener chamba casi fija”. Pedro Baldo

Está muy agradecido con la vida, porque desde que llegó a México ha tenido trabajo / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿Cuál es el estilo de vida del actor argentino Pedro Baldo?

Es uno de los galanes del momento y nos contó cómo se cuida físicamente: “Esta es la parte más dura (ríe). Me gusta comer bien, ahí una hamburguesa de vez en cuando, pero en el día a día trato de comer sano y entrenar. A veces no hay mucho tiempo, porque grabamos todo el día, pero el tiempo que queda libre uno tiene que prepararse para salir bien”.

La comida mexicana le encanta, sobre todo los tacos, y procura hacer ejercicio:

“Voy al gym, hago box y corro un poco. Ahora no lo he hecho, pero con el boxeo ahí me mantengo”. Pedro Baldo

“Voy al gym, hago box y corro un poco. Ahora no lo he hecho, pero con el boxeo ahí me mantengo”, Pedro Baldo / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿Cómo se cuida el actor argentino Pedro Baldo?

Le preguntamos si se considera ‘metrosexual’ (un hombre que generalmente invierte mucho en su cuidado físico) y su respuesta fue: “¿Qué es eso? No tanto. A veces uso una crema si siento muy seca la piel, pero poco, y me regañan porque debería hacer toda la rutina del skin care (ríe)”. Lo que más le chulean de su físico son sus ojos y sonrisa.

La comida mexicana le encanta, sobre todo los tacos, y procura hacer ejercicio / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿Quién es la pareja de Pedro Baldo?

El actor lleva tres meses de noviazgo con la actriz y modelo argentina Ariadna Jardon. Se conocieron cuando hicieron la serie ‘Contrato de corazones, tú y yo’. De ella nos dijo:

“Estoy muy feliz en pareja, con una mujer hermosa y una compañera actriz. Ari me conquistó todo. Es hermosa, divertida, apasionada, increíble. Nos acompañamos y cuidamos mucho ¡La amo!”. Pedro Baldo

Lleva 3 meses de noviazgo con la actriz y modelo argentina Ariadna Jardon / Fotos: Liliana Carpio y redes sociales

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¿Cuáles son los planes de Pedro Baldo como actor?

En sus próximos planes está hacer una serie más y, finalmente, nos dijo si le gustaría o no entrar a un reality show como ‘La casa de los famosos'. “No, a mí me gusta actuar. No sé si me iría bien en un reality. Siento que no estoy hecho para eso”.

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¿Quién es el actor argentino Pedro Baldo?

Es originario de la provincia de Córdoba , Argentina .

, . Al terminar la secundaria se fue a Buenos Aires, donde estudió actuación.

En 2022 hizo su debut como actor en la serie ‘ Diario de un gigoló ’ y en la miniserie ‘El secreto de la familia Greco’ , ambas en su país natal.

hizo su como actor en la serie ‘ ’ y en la miniserie , ambas en su país natal. Ese mismo año emigró a México y siguió preparándose en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

y siguió preparándose en el Su primer protagónico juvenil fue en la telenovela ‘Tierra de esperanza’ (2023). Le siguieron ‘Tu vida es mi vida’ (2024), ‘Amor amargo’ (2024) y la serie ‘Contrato de corazones, tú y yo’ (2025).

fue en la telenovela ‘Tierra de esperanza’ (2023). Le siguieron ‘Tu vida es mi vida’ (2024), ‘Amor amargo’ (2024) y la serie ‘Contrato de corazones, tú y yo’ (2025). Actualmente está en ‘Guardián de mi vida’.

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