Adaptación de ‘Cuando fui bonita’ tendrá a Daniel Gama en protagonista ¡K-drama versión mexa!

Daniel Gama está feliz por estelarizar el primer K-drama adaptado al español: “Cuando era bonita”. El actor se ha ido abriendo terreno dentro del mundo de la actuación. Ahora, después de 10 años de lucha y de trabajo, logra su máximo sueño: su primer protagónico.

El reto de este proyecto es que no se parece casi en nada a su personaje / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNotas



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K-drama ‘Cuando era bonita’, adaptación de Televisa será el primer protagónico de Daniel Gama

Daniel Gama protagoniza por primera vez una telenovela al lado de Geraldine Galván en la adaptación que hace Televisa del K-drama ‘Cuando era bonita’. En esta adaptación, como productor de la serie está Pedro Ortiz de Pinedo.

El actor de ‘Donde hubo fuego’ hace un balance de estos años de trabajo y nos cuenta que: “Llega en un gran momento. Siempre los tiempos de Dios son perfectos. Creo que me agarra en un momento preparado, con mucho entusiasmo, energía y, sobre todo, con mucha humildad.

Daniel Gama / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNotas

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¿Cuál es la trayectoria de Daniel Gama en las telenovelas?

Recientemente apareció en la novela ‘Hermanas, un amor compartido', al lado de Osvaldo Benavides y Adriana Louvier. Sus series y telenovelas más reconocidas son ‘Donde hubo fuego’, ‘Eternamente amándonos’, ‘La venganza de las Juanas’, ‘Amor amargo', entre otras.

Ahora, en el primer K-drama adaptado al español y primer papel protagónico, Daniel Gama cuenta sobre su trayectoria: “Entré en 2016 al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, empecé a salir como extra en varios proyectos, como ‘Renta congelada’, curiosamente con Pedro Ortiz de Pinedo, y ahora,10 años después, me da la oportunidad de protagonizar esta serie. Es algo maravilloso”.

“Esta carrera te construye una autoestima de acero, porque finalmente la aceptación tiene que ser tuya contigo y no con los demás” / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNotas

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¿Cómo van las grabaciones del K-drama ‘Cuando era bonita’?

Daniel, quien también es conductor y cantante, nos cuenta sobre el desarrollo de la adaptación del K-drama ‘Ella era bonita': “Me siento muy emocionado por participar en este proyecto, porque veo un gran acierto que Televisa esté jalando nuevamente a la audiencia joven”.

“Creo que es una audiencia que estuvo por mucho tiempo perdida. Esta nueva manera de contar historias está para pelearle a cualquier plataforma digital. Lo estamos haciendo con cámaras de cine, protecciones tipo serie, con un ritmo muy ágil y, sobre todo, muy distinto a como se trabaja con las novelas”. Daniel Gama sobre la adaptación de K-drama ‘Cuando era bonita’

“Es una carrera donde me ha tocado estar parado 8 meses en búsqueda de un sí. / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNotas

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¿Cuál es el reparto principal de ‘Cuando era bonita’?

A la par de ser su gran oportunidad, el actor compartirá cuadro con Geraldine Galván, quien también regresa a la pantalla chica.

Daniel Gama sobre Geraldine Galván “(Geraldine Galván) es una gran actriz. Tuvimos como 2 semanas de trabajo de mesa. Curioso, porque nunca me había pasado en ningún proyecto trabajar tanto. También tuvimos talleres y empezamos a tener la conexión con los compañeros”.

Para compartir pantalla, la dinámica de estelares es importante. Daniel Gama cuenta cómo es su armonía con su coestelar: “Con Geraldine tengo una mancuerna increíble. Creo que la gente la extrañaba mucho. Es una actriz con la que el público creció. Es una chava con mucha experiencia. Le estoy aprendiendo montones”.

Daniel Gama y Geraldine Galván / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNotas

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¿Cuál es la historia de la serie ‘Cuando fui bonita’?

El reto de este proyecto para él es que no se parece casi en nada a su personaje. “La historia narra la vida de un niño que sufrió mucho por su aspecto físico. Tenía una conexión muy fuerte con su mamá y tenía este tipo de inseguridades cuando uno no puede cortar este cordón umbilical”.

“Cuando llega ‘Paola’, que es una niña popular e inteligente, se genera una amistad y después ese amor de la infancia. Se separan y 20 años después se vuelven a encontrar en situaciones abismalmente distintas. Ahí empieza esta historia de enredo”.

Daniel se prepara para salir en ‘Cuando fui bonita’ / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNota

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¿Cómo ha sido ser actor para Daniel Gama?

A TVNotas confiesa que, cuando no trabaja, es cuando más aprende para ser mejor actor y mejor persona. “Esta carrera la veo como un espejo en la vida. Me fue dando muchas sorpresas”.

“Difícilmente se puede planear algo, ya que muy poco depende de ti para estar trabajando. Es de suerte, relaciones, estar en el momento indicado y estar preparado. Daniel Gama

Además, reflexiona sobre cómo no dejarse caer ante la incertidumbre: “Creo que la vida misma me ha ayudado a saber que en nuestras manos están muy pocas cosas. Esta carrera te construye una autoestima de acero, porque finalmente la aceptación tiene que ser tuya contigo y no con los demás”.

Daniel Gama en Amor amargo como ‘Emilio’ / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNota

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¿Qué retos ha vivido Daniel Gama como actor?

Finalmente, sobre los retos de mantenerse vigente dentro de las producciones, el actor que protagonizará ‘Cuando fui bonita’ dice: “Es una carrera donde me ha tocado estar parado 8 meses en búsqueda de un sí. Pero en ese tiempo ‘inactivo’, siempre tenemos cosas que hacer y aprender”.

Daniel Gama llega al final de nuestra entrevista con una última reflexión que aborda los 10 años que lleva de carrera, desde que comenzó a estudiar en el CEA hasta conseguir su primer papel para Televisa: “A veces se cree que cuando estamos en el escenario y a la luz es cuando valemos más, pero para mí el reflector más grande es cuando estamos en la sombra, cuando estamos preparándonos, cuando tenemos el tiempo para observar, de ver cómo estamos en todos los aspectos. Lo más valioso es el tiempo. Siempre abrazo todas las etapas: cuando se trabaja y cuando no. Y disfruto todo”

Daniel Gama en el Mundial 2026 / Fotos: Luis Pérez y archivo TVNotas

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¿Quién es el actor Daniel Gama?

Entro al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa hace 10 años a estudiar actuación.

a estudiar actuación. Uno de sus primeros trabajos en la pantalla chica fue en el programa de comedia ‘ Renta congelada ’ y en el unitario ‘ Como dice el dicho '.

’ y en el unitario ‘ '. En Netflix ha trabajado en proyectos como ‘ La venganza de las Juanas ’ y ‘Donde hubo fuego’, donde interpretó a un personaje gay .

’ y ‘Donde hubo fuego’, donde interpretó a un . Su primera novela fue ‘Eternamente amándonos’.

Después vino ‘Amor amargo’ y este año lo vimos en ‘Hermanas, un amor compartido’.

Su pareja es Natalia Madera.

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