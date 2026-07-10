¿Qué pasó con ‘Spiterman’? El creador de contenido no aparece tras el ataque armado en la casa donde graba

Unos días antes del asesinato del cantante de regional mexicano, Adán Rodríguez, en Culiacán, otro violento suceso encendió las alarmas en el mundo del espectáculo mexicano.

La noche del 2 de julio fue atacado un inmueble que supuestamente era el set de grabación del creador de contenido Wilson Alcaraz, conocido en redes sociales como ‘Spiterman’.

Aunque se reportó que el influencer no resultó herido, desde la fecha del ataque no ha hecho alguna publicación en sus redes y se desconoce su paradero. ¿Qué se sabe sobre el creador de contenido después del incidente? Te contamos.

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Wilson Alcaraz / Instagram

¿Cómo fue el ataque armado contra el estudio de grabación de Wilson Alcaraz en Acapulco?

Según los reportes policiales y versiones difundidas en redes sociales, aproximadamente a las 21:00hrs del jueves 2 de julio, un comando armado abrió fuego contra la fachada de un inmueble en la región de La Sabana en Acapulco, Guerrero.

Una vez que se difundió la noticia, surgió la preocupación entre sus seguidores, puesto que el lugar atacado, era una locación recurrente en las grabaciones de los hermanos Luis y Wilson Alcaraz, la persona detrás del personaje ‘Spiterman’.

Postriormente, los hermanos Alcaraz publicaron un comunicado en el que confirmaban que la casa que utilizaban como set de grabación fue afectada y que, por fortuna, no había gente dentro al momento del ataque.

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¿Qué se sabe sobre Wilson Alcaraz después del ataque armado?

Aunque comunicaron que no hubo lesionados durante el ataque, el protagonista de ‘Spiterman’ no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales y no se sabe con claridad dónde está o qué es actualmente del creador de contenido.

Quien sí ha estado activo en redes es su hermano Luis, quien, de acuerdo versiones en redes sociales, el jueves 9 de julio realizó una transmisión en vivo, en la que fue cuestionado sobre el paradero o estado de salud de Wilson.

El también influencer no habló del tema, pero dio a entender que todo estaba bien.

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Wilson Alcaraz, ‘Spiterman’ / Instagram

Seguidores de Wilson Alcaraz muestran preocupación por su paradero

Después del comunicado en la página de los hermanos, Wilson ha estado ausente en sus redes sociales y no ha tenido interacción con sus seguidores.

Ese silencio despertó la preocupación de su comunidad y dudas sobre una posible desaparición, por lo que en sus últimos videos publicados antes del ataque, se observan comentarios preguntándole que si él está bien y pidiendo que regrese.

Es un caso similar al del equipo del cantante Memo Garza, que fue atacado mientras regresaban de una presentación en Tlaxcala.

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