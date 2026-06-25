Xuxo Dom es señalado como presunto responsable de atropellar a un motociclista y darse a la fuga: ¿Es real?

Xuxo Dom ha estado permanentemente en polémica, y es que lejos de su batalla legal contra La cotorrisa, el creador de contenido es señalado de haber sido protagonista de un atropellamiento hace apenas unas horas. ¿Qué pasó exactamente?

¿Acusaron a Xuxo Dom de atropellamiento? / Redes sociales

¿Xuxo Dom fue acusado de presuntamente causar un accidente vial hace unos años?

El caso se remonta a 2021, cuando se informó que Xuxo Dom había sido ingresado de urgencia al hospital tras verse involucrado en un accidente automovilístico. En ese momento, tanto seguidores como colegas mostraron apoyo y hasta impulsaron campañas para ayudarlo.

Aún cuando internautas estaban al tanto de la evolución del comediante, todo cambió posteriormente, pues comenzaron a surgir versiones que lo señalaban como presunto culpable del percance, así como de causar estragos en una familia.

Una persona afirmó que el influencer presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y que presuntamente habría impactado el vehículo de una familia, la cual habría resultado gravemente afectada tras el choque.

Dentro de estas versiones, también se difundió la supuesta información de que un menor habría sido el más perjudicado, llegando incluso a requerir una cirugía de columna, aunque posteriormente habría fallecido. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron comprobadas ni respaldadas oficialmente .

Por su parte, Xuxo Dom ha rechazado en distintas ocasiones estas versiones. Él ha señalado que, aunque reconoció haber estado de fiesta antes del incidente, negó que la familia involucrada haya sufrido lesiones graves y afirmó que él fue quien resultó más afectado.

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¿Xuxo Dom dañó a familia mediante accidente automovilístico? / Redes sociales

¿Por qué acusaron nuevamente a Xuxo Dom de un presunto atropellamiento?

Este nuevo caso que presuntamente implica a Xuxo Dom, fue dado a conocer en redes sociales, a partir de la publicación de un usuario identificado como Brandon Coronamos, quien pide ayuda para localizar al presunto responsable del atropellamiento de un motociclista.

En su mensaje de Facebook, compartió información sobre una placa del Estado de México, la cual supuestamente estaría vinculada a una camioneta Ford Escape relacionada con el incidente.

Posteriormente, en una publicación que compartía dicha placa en la red social X, internautas se dieron cuenta que pertenece a alguien llamado Jesús J. Domínguez, al igual que el influencer Xuxo Dom.

A partir de este momento, comenzaron a crearse diversas especulaciones al respecto, muchos asegurando que presuntamente se trata del creador de contenido, quien presuntamente podría estar nuevamente en una situación similar. Aquí algunos comentarios:



“No me digan que es el influencer”,

“Es la placa del Xuxo Dom” y,

“Denuncien a Xuxo Dom por intentó de asesinato para que las autoridades lo busquen”.

La situación sigue creciendo y mientras tanto, Xuxo Dom no ha hecho ningún comentario al respecto. Cabe señalar que todos son rumores y que dicha información que circula es debido a investigaciones de internautas.

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Xuxo Dom es acusado de presunto atropellamiento / Redes sociales

¿Quién es Xuxo Dom y a qué se dedica?

Jesús Domínguez, conocido en redes sociales como Xuxo Dom, es un creador de contenido mexicano que se hizo popular en redes sociales, desde hace ya varios años.

Uno de los principales rasgos de su carrera es su capacidad de imitar voces de personajes reconocidos por la audiencia, ya sean animados o de algún programa en específico. Esto lo llevó a presentarse en diferentes espectáculos en vivo.

Su participación en el programa El retador lo llevó al estrellato, pues fue ahí que se dio a conocer como un talentoso imitador.

Hace unas semanas, Xuxo Dom denunció haber sido víctima de un ataque con gas pimienta

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