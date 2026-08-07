¿Amigo de César Gastélum habría orquestado su muerte? Alejandro Fierro, testigo del crimen, responde: “Estamos mal”

Muchas teorías han comenzado a surgir sobre la muerte del influencer sonorense César ‘Cesarín’ Gastélum. Una que ha tomado fuerza en las últimas horas es que su amigo, Alejandro Fierro, quien estuvo presente al momento del crimen, presuntamente lo “puso” en el lugar.

Ante esto, el propio Fierro, también conocido en redes sociales como ‘Elsa Buchona’, rompe el silencio y se pronuncia ante estos señalamientos. Te contamos lo que dijo.

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Alejandro Fierro y César Gastélum eran muy cercanos / Redes sociales

¿Por qué se dice que Alejandro Fierro “le puso un 4” al influencer César Gastélum?

César Gastélum fue asesinado durante la noche del martes 4 de agosto. El influencer, Alejandro Fierro y otro amigo realizaban una transmisión en vivo a las afueras de un restaurante. Los tres fingían ser repartidores de comida rápida.

En algún punto, vieron pasar una motocicleta muy cerca de ellos. Aunque expresaron estar un poco asustados, decidieron seguir con el enlace. Minutos después, el mismo vehículo se estacionó frente a Gastélum y uno de los tripulantes le disparó en la cabeza. Tras el acto, la moto escapó de la escena.

Hasta el momento, no hay detenido. En tanto que las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer más el asunto. Si bien no se ha dicho más del caso de forma oficial, la teoría inicial detrás del hecho fue que el joven de 24 años fue ultimado por sus nexos con el crimen.

También ha comenzado a circular fotografías de los supuestos involucrados en la tragedia. Se asegura que ambos pertenecían a un grupo delictivo. No obstante, nada está confirmado por la fiscalía.

Poco después, surgió la especulación de que Alejandro Fierro y su hermano, quien también estaba presente grabando la transmisión, supuestamente fueron los autores intelectuales. Esto se debió a que los criminales no los atacaron y simplemente se enfocaron en César.

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¿Qué le pasó al influencer César Gastélum? / Redes sociales

Alejandro Fierro, amigo de César Gastélum, se defiende de quienes lo señalan de supuestamente orquestar la muerte del influencer

A través de redes sociales, Alejandro Fierro abordó las acusaciones que lo señalan, junto con su hermano, como supuestos autores intelectuales del asesinato de César Gastélum. El creador de contenido empezó diciendo que estaba muy molesto por los señalamientos.

“No sé quiénes son más pen…: si los que se creen detectives junto con los medios o los que les creen a toda esa gente. La neta, como sociedad estamos bien mal”. Alejandro Fierro

Señaló que su hermano no la está pasando nada bien a raíz de esto. Afirmó que incluso tiene miedo de salir a la calle.

“Solo me iba a acompañar a grabar y nos prestó su app para grabar, y salió que él y yo éramos los ‘pone dedos’. No se me hace justo que mi hermano esté pasando por eso, con miedo de salir por sus acusaciones ignorantes”, manifestó.

Confesó que, aparentemente, también quisieron ultimarlo en el lugar: “Entiendo su impotencia; imagínense la mía, que era mi hermano de a cuenta, que lo miré todo, que también a mí me tiraron. Gracias a Dios no me dieron”, resaltó

Y finalizó diciendo: “Las explicaciones ya las di donde las tenía que dar. Primero Dios que se haga justicia. Yo también estoy desesperado y quiero eso por mi ‘Mermas’.

Amigo de César Gastélum demiente complicidad en la muerte del influencer / Redes sociales

¿Cómo fue el funeral del influencer César Gastélum?

El funeral de César Gastélum se habría realizado en su estado natal, Sinaloa. A través de redes sociales, Alejandro Fierro ha compartido algunas imágenes del evento. En dicho material se puede ver la foto del joven junto a su ataúd, así como una corona de flores.

El último adiós del creador de contenido se realizó de manera privada, contando solo con la compañía de familiares y amigos más cercanos.

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