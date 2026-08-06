¿Influencer César Gastélum no murió? La verdad detrás del VIDEO en el que afirma ¿"estar vivo”? “Me pasé de lanza”

En medio del luto por el asesinato del influencer sonorense César Gastélum, comenzó a circular un video en el que, supuestamente, confiesa que todo sería una broma. Si bien algunos creen que es IA, otros afirman que sería real, pero, ¿cuál es la verdad? Aquí te contamos.

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César Gastélum murió el pasado 4 de agosto / Redes sociales

¿Cómo fue la muerte del influencer César Gastélum?

La muerte de César Gastélum ocurrió el pasado 4 de agosto. El joven hacía una transmisión en vivo junto a unos amigos, en la cual fingía ser un repartidor de comida rápida. En la grabación, se ve cómo una moto con dos tripulantes se estaciona frente a él.

Sin decir palabra, uno de ellos le disparó con un arma corta en la cabeza para luego huir del lugar. Si bien se llamó a los servicios de emergencia, estos solo pudieron constatar su muerte. En redes sociales, se especula que el joven de 25 años estaba relacionado con el crimen organizado.

También han circulado imágenes de los presuntos responsables, quienes presuntamente formarían parte de una banda criminal. No obstante, nada de esto ha sido confirmado hasta el momento.

Al menos de manera oficial, las autoridades han mencionado que no hay detenidos. En tanto que ya existe una línea de investigación abierta para intentar dar con los culpables. En estos momentos, se está llevando a cabo su último adiós en una funeraria, aparentemente, de su natal Sinaloa.

Alejandro Fierro, quien estuvo presente al momento de los hechos, compartió algunas imágenes del funeral. En el material que subió, se puede ver una foto del joven y una corona de flores.

Funeral de César Gastélum / Redes sociales

El video viral de César Gastélum diciendo que “todo fue broma”

Horas después del asesinato de César Gastélum, se comenzó a viralizar un video del influencer disculpándose y diciendo que todo había “sido una broma”. Si bien admitió que su “mentira fue fuerte”, dijo esperar que la gente lo perdone.

“Me pasé de lanza con esa broma. Quiero pedirles disculpas a todos. Sé que con esas cosas no se juega, pero no pensé que se fuera a salir todo de control”, se le escucha decir.

Al ver el material, muchos tuvieron esperanza de que el creador de contenido realmente estuviera vivo, principalmente tras confirmarse que el material era real. No obstante, después se aclaró que el clip fue grabado meses atrás, cuando hizo una broma pesada para redes sociales.

Pese a la explicación, muchos atacaron al internauta que revivió el video. Lo criticaron por “no respetar la memoria del influencer” y “difundir mentiras en internet”.

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¿El influencer César Gastélum presintió su muerte?

Muchos creen que César Gastélum, de alguna forma, presintió su fallecimiento. Y es que, momentos antes del crimen, él y sus acompañantes vieron pasar a los responsables del crimen en su moto. En ese instante, todos concordaron en que “se veían sospechosos”. Sin embargo, decidieron ignorar su sentir.

Para algunos, el joven pudo evitar su final si se hubiera ido del lugar. Algunos internautas también recordaron que el influencer confesó su deseo de retirarse del mundo digital meses atrás. En ese entonces, César admitió estar pasando por una fuerte depresión tras la muerte de su papá y ya no tenía ganas “ni de grabar”.

“Toqué fondo en el aspecto que yo dije: ‘Ya no me gusta este rollo de grabar’, ‘ya no tengo ideas para grabar’, yo dije: ‘Ahí muere’. La neta, yo sí me di un bajón machín, como que yo no había tenido pues tiempo o no había querido afrontar el luto”, indicó.

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