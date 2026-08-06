Muere hija del comediante Arturo Grado, “Polidraco” a los 19 años; enfrentaba una dura enfermedad

Arturo Grado, mejor conocido como “Polidraco”, quien trabajó en programas de Telehit como Las Lavanderas, Sabadazo en el canal de Las estrellas, y actualmente se presenta al lado de Edson Zúñiga “El Norteño” en shows de comedia, se encuentra de luto.

Tristemente, el pasado 5 de agosto, falleció su única hija, Ailani Cristina Grado Echavarría, a los 19 años de edad, víctima de un infarto fulminante.

No te pierdas: Fatal accidente en plena grabación: muere modelo y estrella de reality show mientras grababa un comercial

Polidraco es un famoso comediante / Cortesía

La muerte de la hija de Arturo Grado ‘Polidraco’

El comediante, consternado, señaló que su hija fue diagnosticada con autismo desde pequeña, además de haber nacido con craneoestenosis que implicó una cirugía. Después, toda la vida padeció de ataques epilépticos, teniendo que ser ingresada constantemente al hospital.

Fue la única hija que procreó con Cristina Echavarría Delgado, con quien se casó a los 21 años, en 2006, y se divorció en 2010, tres meses después de haber llegado de Chihuahua capital a la Ciudad de México para estudiar actuación en la escuela de Luis Felipe Tovar.

‘Polidraco’, quien mantuvo en secrecía esta situación, viajaba constantemente a Chihuahua, para visitar a la niña. Su hija, falleció en casa de su exesposa, en Chihuahua, Chihuahua, después de un mes de haber salido del hospital, donde estuvo dos meses y sufrió dos infartos, de los cuales fue resucitada.

Lee: Sol León reaparece en redes sociales y cuenta cómo vivió la muerte de su mamá: “No supo lo que le pasó” VIDEO

Ella era Ailani Cristina, la hija única de Arturo Grado, “Polidraco”, que falleció este 5 de agosto, víctima de un infarto fulminante. / Cortesía

¿Dónde fue el funeral de la hija de Arturo Grado ‘Polidraco’?

El tiempo que permaneció en su casa de regreso de su hospitalización, estuvo en estado parapléjico, permaneció en cama y con una traqueotomía para que pudiera respirar. Su casa se convirtió en un hospital para poder atenderla. Desafortunadamente, el miércoles de esta semana, murió repentinamente.

La adolescente fue velada en su ciudad natal. El próximo viernes 7 de agosto le realizarán una misa en su memoria en la iglesia de Santo Cristo de la Esperanza en Chihuahua, Chihuahua.

Descanse en paz.

Aquí vemos a Arturo con su pequeña. / Cortesía

¿Quién es Polidraco?

José Arturo Grado Parra nació el 24 de septiembre de 1984, en Chihuahua. Es actor y creador de contenido

Estudió actuación en la escuela El Set de Luis Felipe Tovar

Ha participado en programas de televisión como Sabadazo y Las lavanderas, también en Bandamax.

Colaboró en el programa Hoy.

Ha trabajado en las telenovelas: Qué pobres tan ricos, Por ella soy Eva.

Tuvo un canal al lado de Rey Grupero donde hacían bromas a la gente que pasaba por la calle.

Mira: Se cumple la “regla de tres”: periodista, actriz e influencer murieron en cuestión de días; así los despidieron