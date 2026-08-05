Sol León reaparece en redes sociales y cuenta cómo vivió la muerte de su mamá: “No supo lo que le pasó” VIDEO

Días después de que Sol León confirmara el fallecimiento de su mamá y revelara la causa de su muerte, la ganadora de ‘La mansión VIP’ reapareció en redes sociales.

Su regreso a internet ocurrió con un video en el que mostró su lado más vulnerable y personal para contar cómo enfrentó el difícil proceso de perder a su mamá y recordar los últimos momentos que pasó junto a ella.

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Sol León / Facebook: Sol León

¿Qué le pasó a la mamá de Sol León y de qué murió?

‘Doña Lula’, mamá de Sol León, falleció el pasado 27 de julio en Culiacán, Sinaloa. Tras el fallecimiento, la influencer explicó que su madre murió de manera inesperada a causa de un infarto que sufrió mientras recibía un procedimiento médico de rutina al que acudía tres veces por semana.

Anteriormente, habían surgido versiones que señalaban que ‘Doña Lula’ se encontraba hospitalizada de gravedad debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Sin embargo, Sol León posteriormente desmintió esta información y aclaró cuál fue la causa del fallecimiento de su mamá.

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Sol León y su mamá / Redes sociales

¿Cómo vivió Sol León la muerte de su mamá?

La ganadora de ‘La mansión VIP’ volvió a las redes sociales con un video en el que compartió, desde su experiencia, cómo ha enfrentado el proceso tras la muerte de su mamá.

En esta nueva publicación, Sol reveló detalles sobre la salud de ‘Doña Lula’ que anteriormente no había compartido. Explicó que, antes de entrar al reality, su mamá sufrió un infarto y, durante los estudios médicos, los especialistas descubrieron que padecía una enfermedad renal.

“Antes de entrar a La mansión, a mi mami le dio un infarto y descubrimos que estaba con enfermedad renal, porque ella no nos quería decir nada... Afortunadamente pudimos salvarla y atenderla.” Sol León

La influencer explicó que el fallecimiento ocurrió de manera inesperada, pues todo parecía indicar que su mamá estaba teniendo una notable mejoría en su estado de salud. Incluso, señaló que los médicos habían reducido la frecuencia de las sesiones del tratamiento que recibía semanalmente.

“Hay dichos sobre que las personas se recuperan para irse. Mamá se recuperó y estábamos felices... Le dio el paro cardíaco rodeada de especialistas sin sentirse mal, ella no supo lo que le pasó.” Sol León

Sol habló desde su experiencia y confesó sentirse tranquila y en paz, pues aseguró que durante los últimos meses mantuvo un contacto muy cercano con su mamá. Ambas tuvieron la oportunidad de expresarse constantemente el cariño y la gratitud que sentían la una por la otra.

“Tengo la fortuna de tener tan en paz mi corazón, de haber hecho todo... Los últimos días y minutos, horas de mi mamá estuve en contacto con ella como nunca.” Sol León

Como muestra de esta cercanía, la influencer también compartió varios videos y audios en los que ‘Doña Lula’ le contaba lo que tenía planeado hacer durante su día a día y aprovechaba para expresarle el amor que sentía por su hija.

Sol también relató que su mamá se fue “tranquila y en paz” e incluso tenía una sonrisa en el rostro. Además, contó que las personas que estuvieron presentes durante sus últimos momentos le han dicho que ‘Doña Lula’ mostraba un semblante de paz y felicidad al momento de morir.

“Las personas que nos acompañaron decían: ‘es que tu mamá refleja mucha paz, mucha tranquilidad, parecía que estaba sonriendo dulcemente’”. Sol León

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¿Cómo se dio a conocer la muerte de la mamá de Sol León?

La primera información sobre el fallecimiento de la mamá de Sol León surgió a través de “Reina venenosa”, quien informó en Instagram que la señora habría muerto en el hospital Los Ángeles de Culiacán. En aquel momento, también se señaló que la madre de la influencer llevaba tiempo enfrentando diversos problemas de salud.

Durante varias horas, Sol León y las personas de su círculo cercano permanecieron en silencio, por lo que no confirmaron ni desmintieron la información. Esto provocó que las especulaciones aumentaran entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a relacionar el reporte con algunas señales que la propia influencer había mostrado anteriormente.

Entre ellas, circuló un fragmento de una transmisión en vivo de Sol, en la que recibió una llamada que ella misma describió como importante y que interrumpió momentáneamente su participación en el live.

Sin embargo, fue hasta días después que Sol León publicó un mensaje en sus historias de Instagram para hablar al respecto.

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