Al amigo de César Gastélum, influencer asesinado, también le quitaron la vida: ¿Cómo fueron sus últimos momentos?

El asesinato del influencer César Gastélum, quien fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo la noche del martes 4 de agosto, sigue generando hipótesis y teorías. En las últimas horas han mencionado en redes sociales que su amigo tuvo el mismo trágico final. ¿Quién y cuándo?

César Gastélum, influencer asesinado en Sinaloa / Redes sociales

¿Cómo fue asesinado el influencer César Gastélum?

El nombre de César Gástelum, conocido como “Cesarín”, se volvió viral la noche del martes 4 de agosto, luego de ser asesinado a quemarropa durante una transmisión en vivo.

Durante su emisión, dos hombres a bordo de una motocicleta comenzaron a rondar el lugar. El propio influencer mostró nerviosismo al notar su presencia y comentó frente a la cámara: “ Esos chavalos me dan miedo ”.

Momentos después, los motociclistas se acercaron al grupo. Gastélum volteó hacia ellos, aparentemente pensando que intentarían hablarle. Sin embargo, el copiloto sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el joven, quien recibió un impacto en la cabeza.

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¿Cuál fue el amigo de César Gastélum que también fue asesinado?

La muerte de César Gastélum ha generado diferentes preguntas entre seguidores y colegas de la comunidad digital.

Internautas recordaron que en 2024 César sufrió el homicidio de su amigo, el influencer Leovardo Aispuro Soto, mejor conocido como el “Gordo Peruci”, tras un ataque armado.

En aquel momento, César Gastélum le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, dejando ver la estrecha amistad que existía entre ambos:

Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío @elgordoperuci sé que desde arriba estarás orgulloso de mí, y cada cosa que te platiqué lo voy a lograr. César Gastélum en 2024

Dicha publicación está siendo comentada por diversas personas en plataformas digitales, cuestionándose si las muertes podrían estar relacionadas.

Cabe mencionar que dichos comentarios solo son especulaciones en redes sociales, por lo que tampoco se ha confirmado que la muerte de César y la de Leovardo tengan algo que ver. ¿Qué crees?

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Amigo de César Gastélum también fue asesinado / Redes sociales

¿Quién era César Gastélum y qué contenido hacía?

César Gástelum era un influencer y creador de contenido originario de Sinaloa que, gracias a sus videos de comedia, personajes humorísticos y transmisiones en vivo, se hizo de una amplia comunidad digital.

En TikTok contaba con casi 600 mil seguidores y superaba los 22 millones de “me gusta”. En Instagram, por su parte, reunía más de 100 mil seguidores. Su contenido también estaba disponible en plataformas como YouTube y Kick.

Además de sus sketches, compartía aspectos de su día a día, incluyendo viajes, automóviles, conciertos y otros eventos.

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