Acusan a Roro Bueno, famosa creadora de contenido, de ¡robarle su identidad!; muestra pruebas VIDEO

En medio del alboroto por el asesinato de César Gastélum, el mundo de los creadores de contenido vive una nueva polémica, esta vez protagonizada por las influencers Galita Ari y Roro Bueno.

¿Qué sucede entre ellas? Galita Ari acusó a Roro Bueno de replicar su estilo y, según su versión, hasta “robarle su identidad” durante varios años. La creadora ecuatoriana incluso aseguró que perdió algunas de sus cuentas en redes sociales y compartió un video en el que mostró las pruebas que, desde su perspectiva, respaldan sus señalamientos.

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Galita Ari y Roro Bueno / Instagram

¿Quién es Galita Ari, la influencer que acusa a Roro de robarle su identidad?

Gala Ariel, conocida en redes sociales como Galita Ari, es una creadora de contenido de origen ecuatoriano y cuenta con estudios en Ingeniería en producción audiovisual.

Sin embargo, actualmente ha enfocado su vida a la creación de contenido de estilo de vida, belleza y cocina con toques de humor.

En Instagram cuenta con una comunidad de más de 300 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene 664 mil seguidores y un acumulado de más de 5 millones de “me gusta” en sus videos.

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Galita Ari / Instagram

¿Qué pruebas presentó Galita Ari sobre el supuesto robo de identidad?

En un video de más de 12 minutos, Galita Ari relató cronológicamente y mostró diversas pruebas con las que busca respaldar sus acusaciones contra Roro Bueno por presuntamente replicar su estilo de contenido.

La creadora ecuatoriana contó que todo comenzó en 2018, cuando empezó a crear contenido con un estilo muy personal y mostrándose de manera auténtica, sin interpretar ningún personaje.

Como parte de su relato, mostró un video publicado en 2022, años antes de que Roro Bueno alcanzara popularidad, en el que preparó una receta de cocina dedicada a su hermano, a quien no veía desde hacía varios años. Galita explicó que decidió hacerlo como un gesto de cariño hacia él.

Su interacción con Roro Bueno habría comenzado tiempo después, cuando Galita conoció a Pedro, pareja de la influencer española, a través de una aplicación de citas. Aunque nunca tuvieron una relación personal, ambos intercambiaron sus perfiles en redes sociales.

Posteriormente, Galita aseguró que comenzó a notar que Roro interactuaba constantemente con sus historias y publicaciones. Incluso, mostró comentarios que calificó como ofensivos hacia ella y los platillos que preparaba. Sin embargo, la creadora reconoció que no tiene manera de confirmar que esos mensajes hayan sido escritos directamente por Roro, aunque señaló que provenían de un perfil relacionado con ella.

Más adelante, cuando el contenido de Roro comenzó a viralizarse, Galita dijo haber identificado similitudes que, desde su perspectiva, eran muy marcadas con los videos que ella había publicado desde años atrás.

Uno de los momentos más delicados de su testimonio ocurrió en 2024, cuando su cuenta de TikTok fue suspendida definitivamente por una denuncia de supuesta suplantación de identidad. Galita aseguró que nunca supo quién había realizado el reporte, pero que le parecía muy sospechoso por las similitudes tan marcadas que había encontrado con el contenido de Roro.

Cuando el contenido de Roro comenzó a viralizarse en redes sociales, Galita explicó que se enteró a través de otras cuentas y no desde el perfil de la española. Además, descubrió que Roro la había bloqueado.

Galita acompañó todo su testimonio con capturas de pantalla de comentarios, interacciones y cuentas bloqueadas, material con el que busca sustentar las acusaciones que hizo públicamente contra Roro Bueno.

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¿Cuáles son las polémicas recientes en las que se ha visto envuelta Roro Bueno?

Este supuesto plagio de contenido no es el único escándalo que ha enfrentado la influencer española.

En semanas recientes, Roro Bueno fue duramente criticada por su participación en ‘La Velada del Año’, donde utilizó un casco diferente al del resto de los participantes. La influencer explicó que esto se debía a una condición médica que le impedía recibir golpes directamente en el rostro; sin embargo, el tema generó molestia entre los organizadores del evento debido a que, según se reportó, no habría informado de esta situación con suficiente anticipación.

Además, recientemente se viralizó un comentario que Roro habría realizado tiempo atrás, después de que un usuario le preguntara si era peruana. La influencer respondió que no y acompañó su respuesta con emojis de una cara vomitando, lo que provocó críticas y llevó a algunos usuarios a señalar el comentario como xenófobo.

Hasta el momento, Roro ya se disculpó públicamente por aquella polémica; sin embargo, no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones de Galita Ari por el supuesto plagio de contenido y robo de identidad.

Este intercambio de declaraciones recuerda al reciente conflicto entre Gala Montes y el influencer Adriano Zendejas, ‘Maestro Shifu’.

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