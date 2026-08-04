Flor Vigna sufrió accidente durante momento íntimo y lo cuenta a compañeros de LCDLFM: “Se me quedó adentro”

La cantante, actriz y bailarina argentina Flor Vigna, actual participante de La casa de los famosos México 2026, desató la locura entre sus compañeros al revelar que tuvo un incidente íntimo durante un encuentro con una expareja. Te contamos los detalles.

Flor Vigna tuvo incidente íntimo / Fotos: Archivo TVNotas, IG @florivign, @castrolucianook y @lacasafamososm

¿Cuál fue el accidente que sufrió Flor Vigna durante un encuentro íntimo?

Flor Vigna, quien peleó hace algunos meses contra Alana Flores, ha dicho en el reality que se ha sentido tímida y un poco retraída respecto a todos los demás.

Recientemente, Flor contó a sus compañeros que tuvo un incidente durante un encuentro íntimo con una persona con la que estaba saliendo. Según sus palabras, tras terminar el “delicioso” (felices y contentos), se percataron de que algo no estaba bien:

Estuve saliendo con un chico que es muy bueno, todo, pero se me quedó el condón dentro. Fue muy gracioso porque primero no sabíamos si íbamos a funcionar, fue la primera vez. (...) Cuando salgo le digo '¿Dónde está el preservativo?’, yo lo busco en la cama. Flor Vigna

La sorpresa para los demás habitantes llegó cuando narró el momento posterior, pues además de no hallarlo, tuvieron que buscarlo en ella, así que el joven tuvo que “meterle mano”:

Me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba. Se me había metido muy en el fondo. Flor Vigna

Tras encontrarlo, todo terminó y tuvieron que irse por la “pastillita” para evitar que lo sucedido tuviera otras consecuencias.

Te puede interesar: Yanet García explota contra Gema y Flor Vigna tras salvarse de la eliminación en La casa de los famosos México

Flor Vigna revela accidente íntimo en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién era la pareja de Flor Vigna durante accidente íntimo?

Flor Vigna no estuvo en la placa de nominados de la primera semana en La casa de los famosos México 2026, por lo que internautas han atribuido su éxito a la forma de ser que tiene.

Cabe mencionar que Flor no dijo el nombre de la pareja con quien pasó ese extraño momento, aún cuando varios de sus compañeros pedían el nombre de esa expareja.

Varias personas recuerdan que Flor Vigna tuvo una relación sentimental con el actor Luciano Castro, la cual, duró tres años, terminó y posteriormente salieron a la luz detalles comprometedores entre ambos.

No se sabe si se trata de Castro o simplemente de alguna otra relación que tuvo Flor Vigna. ¿De quién crees que se trata?

Lee: ¿Flor Vigna mintió sobre el despido de Lau Styling? Aseguran seguirá trabajando para ella en LCDLFM 2026

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna es una actriz, cantante e influencer argentina que se hizo famosa gracias a su participación en Combate, uno de los programas de competencia más populares de Argentina.

Más adelante consolidó su carrera al convertirse en la ganadora de Bailando por un sueño, fortaleciendo así su presencia en la televisión. Con el paso del tiempo diversificó su trayectoria al incursionar en la actuación, la música y la creación de contenido digital.

Recientemente, Flor Vigna fue ligada a Lau Styling, la estilista acusada de lanzar fuertes comentarios contra el pueblo mexicano.

Tal vez te interese: Flor Vigna sufrió fuerte accidente EN VIVO tras ser confirmada en La casa de los famosos México; Wendy la auxilia