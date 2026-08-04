Olivia Collins rompe el silencio sobre su supuesta enemistad con Ninel Conde; ¿se terminó la rivalidad?

Después de que Olivia Collins se mostrara preocupada por Ninel Conde, la actriz se sinceró sobre su relación con el ‘Bombón asesino’ tras las diferencias que protagonizaron en la tercera temporada de La casa de los famosos México. ¿Ya se perdonaron? ¡Te contamos los detalles!

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¿Sigue la enemistad entre Olivia Collins y Ninel Conde? / Redes sociales

¿Cómo inició la rivalidad entre Ninel Conde y Olivia Collins?

En la primera semana de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde y Olivia Collins destaparon una supuesta rivalidad al nominarse mutuamente. De acuerdo con la amiga de Maribel Guardia, no le pareció la actitud de su compañera con el resto de las habitantes.

En su defensa, la actriz y cantante señaló que había recibido algunos tratos tóxicos por parte de Collins, lo que la llevó a alejarse. “Después de tres agresiones, yo me alejo. A mí la gente tóxica, no digo que tú seas, comportamientos tóxicos, yo me alejo”, expresó Conde.

A lo que Collins respondió: “Yo no soy tóxica, discúlpame. Que lo sientas tú hacia ti es muy diferente a que yo lo diga de esa manera. No te he hecho ningún comentario negativo”. Tras el intercambió de declaraciones, su enemistad parecía trascender el reality 24/7, pero todo parece indicar que ¿ya se perdonaron?

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Ninel Conde enfrentó a Olivia Collins en LCDLFMX. / YT: La casa de los famosos México

¿Olivia Collins y Ninel Conde superaron la enemistad que surgió en La casa de los famosos México?

Ahora que la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026 dio inicio, los micrófonos de Sale el sol se dirigieron con Olivia Collins para cuestionar lo ocurrido dentro del reality hace más de un año.

De acuerdo con la actriz de melodramas como Dulce desafió y Salome, la enemistad ya quedó en el pasado, incluso habló la situación con su colega desde que ambas fueron eliminadas, pues Ninel Conde no quería acercarse a ella pese a que ya estaban fuera de la competencia.

“Con Ninel sí le dije: ‘Oye, quiero hablar contigo’ porque ella no quería acercarse después de que salió. Le dije: ‘Oye, Ninel, me pareció muy mal todo lo que hiciste porque no se trataba de que hicieras como equipos porque no había competencia; yo no soy una competencia para ti”. Olivia Collins

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¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre su supuesta rivalidad con Olivia Collins?

Pese a que Olivia Collins, quien fue parte del ‘Team noche’ durante su estancia en La casa de los famosos México, dejó claro que su supuesta enemistad con Ninel Conde quedó en el pasado, la actriz de Fuego en la sangre no ha dado declaraciones al respecto.

Sin embargo, sí ha enfrentado algunas polémicas, principalmente relacionadas con su cambio de ojos, su relación sentimental y su estado de salud; sin embargo, parece que la controversia que generó en La casa de los famosos México 2025 ha quedado en el pasado.

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