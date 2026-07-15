Flor Vigna sufrió fuerte accidente EN VIVO tras ser confirmada en La casa de los famosos México; Wendy la auxilia

Lo que debía ser una presentación impecable terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados rumbo al estreno de La casa de los famosos México 2026. La influencer, actriz y cantante argentina Flor Vigna fue confirmada como la octava habitante del reality, pero durante la transmisión en vivo protagonizó una inesperada caída que obligó a Wendy Guevara a intervenir de inmediato. ¿Cuál es el estado de salud de Flor Vigna?

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Flor Vigna podría entrar a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue el aparatoso accidente de Flor Vigna durante su presentación en La casa de los famosos México 2026?

La confirmación de Flor Vigna en La casa de los famosos México 2026 se realizó mediante una transmisión especial encabezada por Wendy Guevara, una de las figuras más queridas en la historia del reality.

Durante la dinámica, la conductora le entregó su tradicional muñeca de participante para que la colocara junto a las de los demás famosos ya confirmados para esta temporada. Todo parecía transcurrir con normalidad mientras la argentina respondía preguntas sobre sus expectativas en el programa.

Sin embargo, el momento que se robó la atención ocurrió segundos después. Cuando Flor Vigna regresaba a la sala para tomar asiento nuevamente, perdió el equilibrio al intentar sentarse en el sofá y terminó cayendo frente a las cámaras, provocando la sorpresa inmediata de Wendy Guevara.

La reacción de la influencer mexicana fue instantánea. Al verla caer soltó un sorprendido: “¿Qué pasó?”, mientras se acercaba para ayudarla a levantarse y comprobar que no se hubiera lesionado.

Afortunadamente, el percance no pasó de un susto y la transmisión continuó con total normalidad.

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Así fue la aparatosa caída de Flor Vigna EN VIVO:

¿Como reacciono Flor Vigna tras sufrir el accidente EN VIVO en La casa de los famosos México 2026?

Lejos de alarmarse, Flor Vigna tomó el momento con mucho humor y aprovechó para mostrar su personalidad frente a los seguidores de La casa de los famosos México 2026.

Tras la caída, la cantante argentina admitió que suele ser bastante distraída y torpe en situaciones cotidianas. Entre risas, respondió a la preocupación de Wendy Guevara con una frase que rápidamente llamó la atención de los espectadores:

“Te digo que soy muy torpe”. Flor Vigna

Más adelante profundizó sobre lo sucedido y explicó que los nervios también jugaron un papel importante durante su presentación oficial como nueva integrante del reality.

Flor Vigna “Soy muy torpe porque me indicaron que había que ponerse acá. Me pasa todo el tiempo (…) Sí me caí me levantaré. La verdad, es como decimos en mi país, soy una boluda, así que la idea es mostrarme tal cual somos y ya, empecé así, tropezándome. Soy muy torpe”

La espontaneidad de Flor Vigna fue bien recibida por los usuarios en redes sociales, quienes destacaron que mostró una actitud auténtica desde antes de ingresar oficialmente a la competencia.

Por su parte, Wendy Guevara también aprovechó para bromear sobre el incidente y lanzó una frase que arrancó carcajadas entre los presentes:

“Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”. Wendy Guevara

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Flor Vigna está lista para La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Flor Vigna, la nueva participante de La casa de los famosos México 2026?

La llegada de Flor Vigna a La casa de los famosos México 2026 representa una apuesta internacional para esta nueva temporada del famoso reality.

La argentina comenzó su carrera televisiva en el programa de competencia Combate, aunque su popularidad creció de manera considerable tras conquistar en dos ocasiones el exitoso concurso Showmatch: Bailando por un sueño.

Con el paso de los años logró consolidarse como una figura multifacética dentro del entretenimiento. Además de bailarina, se desarrolló como actriz, cantante e influencer, construyendo una sólida comunidad de seguidores en Argentina y otros países de América Latina.

Su vínculo con México también se fortaleció recientemente gracias a su participación en el evento de boxeo Supernova, donde enfrentó a la influencer mexicana Alana Flores y consiguió una victoria que impulsó aún más su popularidad entre el público nacional.

Gracias a esa exposición mediática, muchos seguidores consideran que Flor Vigna podría convertirse en una de las concursantes más fuertes y mediáticas de La casa de los famosos México 2026.

Alana Flores denuncia que su madre fue agredida presuntamnete por Flor Vigna, ella le respondió / Redes sociales / captura de pantalla

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

A pocos días del estreno, la expectativa sigue aumentando alrededor de La casa de los famosos México 2026, donde 15 celebridades buscarán conquistar al público y llevarse el premio millonario.

Hasta el momento, estos son los participantes que han sido confirmados oficialmente:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Moisés Peñaloza

Aldo Rendón

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Además, en redes sociales los fanáticos han señalado que diversas pistas apuntarían a que el influencer Masad Altamimi podría convertirse en el noveno habitante de La casa de los famosos México, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial.